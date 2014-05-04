أعمال فنية بقيمة 1.5 مليار دولار في مزادات نيويورك

بعد ستة أشهر من تحقيقها الرقم القياسي ببيع أغلى لوحة فنية في تاريخ البيع بالمزاد، تتجه الأنظار إلى مزادات نيويورك المقبلة لمعرفة إن كان البريق سيخبو أم سيستمر.

وتعرض في صالتي المزاد "سوثبي" و"كريستيز" أعمال فنية تنتمي للمدرسة الانطباعية والحديثة والمعاصرة، وتقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار خلال الأسبوعين المقبلين. وتحتدم المنافسة بين الصالتين في سوق يتسم بنهم لا يشبع وزبائن شديدي الثراء.

ولا يتوقع كثيرون بيع أي قطعة فنية بأكثر من 142 مليون دولار، وهو ثمن لوحة ثلاثية لفرانسيس بيكون بيعت في نوفمبر، لكن الصالتين ستعرضان أعمالاً أخرى للفنان البريطاني الراحل الشهير.

كما ستعرض الصالتان أيضاً أعمالاً للفنانين أندي وورهول وجيف كونز، الذي حققت إحدى لوحاته رقماً قياسياً ببيع أغلى لوحة لفنان معاصر، إلى جانب أعمال فنية لبابلو بيكاسو وكلود مونيه.

ويتوقع أن تصل المبيعات الإجمالية للوحات الفن المعاصر وحدها إلى قرابة مليار دولار.