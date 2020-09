أنجلينا جولي وبراد بيت في فيلم سينمائي جديد

يستعد النجمان براد بيت وأنجلينا جولي للمشاركة في بطولة فيلم جديد، ليكون الظهور السينمائي الأول لهما بعد ارتباطهما عام 2005 عقب فيلم Mr. and Mrs. Smith.

وأشارت صحيفة "هافينغتون بوست" إلى أن جولي تقوم حالياً بكتابة سيناريو العمل، وسط تكتم شديد على جميع التفاصيل التي تخص القصة.

وكانت العلاقة قد بدأت بين الثنائي الهوليودي عقب فيلم Mr. and Mrs. Smith في 2005، ومن ثم تبنيا 3 أبناء هم مادوكس 9 سنوات، باكس 7 سنوات، وزهرة 6 سنوات، ثم أنجبا 3 أبناء آخرين هم شايلو 5 سنوات والتوأم فيفيان ونوكس اللذين يبلغان من العمر 3 سنوات.

ومن المتوقع أن تقوم جولي بإخراج الفيلم الجديد الذي سيجمعها ببيت ليكون فيلمها الثالث كمخرجة بعد In the Land of Blood and Honey الذي أخرجته عام 2011، وUnbroken الذي سيصدر أواخر العام الجاري.

يذكر أن أنجلينا جولي وبعد انتهائها من تصوير فيلمها الأول هذا العام Maleficent تفرغت بشكل كبير لقيامها بإخراج فيلم جديد بعنوان Unbroken يتناول قصة بطل الألعاب الأولمبية لويس زامبريني والذي تم أسره خلال الحرب العالمية الثانية.

ويعد Unbroken التجربة الإخراجية الثانية لانجلينا جولي بعد فيلم In the Land of Blood and Honey ومن المفترض أن يتم عرض الفيلم في 25 ديسمبر نهاية هذا العام.

أما النجم براد بيت فيشارك حاليا في فيلم جديد بعنوان Fury تدور أحداثه أيضا في الحرب العالمية الثانية، وسيتم افتتاحه أيضا في نفس الشهر الذي سيشهد عرض فيلم Unbroken.