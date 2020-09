اكتشف أماكن تصوير أشهر أفلام هوليوود.. "قبل وبعد"

تتغير المدن والأماكن على مرّ السنين، إلا أن التصوير خاصة تصوير الفيديو يخلد ذكرى الأماكن إلى الأبد..

ومن هذا ولدت فكرة تطبيق SCENEPAST الذي يتيح لمستخدميه رؤية صور "قبل وبعد" لأماكن تصوير أفلام شهيرة.

ويلقى هذا التطبيق الذي أطلق في ديسمبر الماضي لأجهزة "آيفون"، رواجاً كبيراً، لأنه يوفر لمستخدميه "رحلة عبر الزمن"، بالاستناد إلى مشاهد أفلام شهيرة.

ويحتوي التطبيق حالياً على قاعدة بيانات تتضمن 700 موقع تصوير أفلام ومسلسلات في عدة مدن حول أميركا، أهمها نيويورك ولوس أنجلوس وميامي وشيكاغو وسان فرانسيسكو.

ويمكن للمستخدم البحث في قاعدات البيانات عبر عدة معايير، كالسنين أو الأماكن التي تم تصوير الأفلام والمسلسلات فيها أو حتى أنوع هذه الأفلام.

وعند اختيار المكان المحدد يرى المستخدم صور "قبل وبعد" له، ليرى كيف تغيرت أماكن تصوير أفلامه المفضلة.. أو لم تتغير.

وتحتوي قاعدة البيانات على مشاهد من أفلام شهيرة، مثل: Scarface, The Big Lebrowski, Taxi Driver and The Karate Kid. ويعمل معدو التطبيق دوماً على توسيع قاعدة بياناتهم.

وفي هذا السياق قال مايكل بيرنشتاين، وهو أحد المساهمين في إعداد التطبيق، إنهم يعملون على توفير صور من عدة أفلام وعقود وأماكن.

وشرح أنه عندما يتم اختيار مشهد من فيلم ما، يتم البحث عن مكان تصويره في الواقع، لالتقاط صورة حديثة له.

وفي هذا السياق، أضاف: "نأمل دائماً أن يكون هناك في المشاهد التي نختارها ما يميز مكان تصويرها، لنتمكن من العثور عليها، كلافتات أسماء الشوارع أو العمارات".

يذكر أن أماكن تصوير بعض الأفلام المهمة موثقة ويمكن العثور عليها بسهولة، وبعض أماكن التصوير لم تتغير منذ عقود.. في حين بعضها الآخر تغير تماماً، وأصبح من الصعب التعرف عليه.