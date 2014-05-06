نجل بيكاسو: فرنسا أهانت والدي

اتهم نجل الرسام والنحات الإسباني الراحل، بابلو بيكاسو، السلطات الفرنسية، بإهانة والده، بسبب تأجيل إعادة افتتاح متحف بيكاسو في باريس.

وكان من المقرر إعادة افتتاح القصر، الذي يعود للقرن السابع عشر، ويضم أعمال بيكاسو، في يونيو المقبل بعد تجديدات استغرقت 5 سنوات، وبلغت تكلفتها 52 مليون يورو، أي ما يعادل (72 مليون دولار).

وأوضحت وزارة الثقافة، أن المتحف لن يفتتح قبل منتصف سبتمبر، أي بعد انتهاء فترة الذروة الصيفية لتوافد السائحين.

وقال كلود بيكاسو (66 عاما)، نجل الرسام، الذي يعد أحد أبرز فناني القرن العشرين لصحيفة لوفيغارو: "أنا غاضب ومهموم للغاية".

وأضاف، في المقابلة التي نشرت قبل تأكيد وزارة الثقافة لقرارها بتأجيل إعادة الافتتاح إلى سبتمبر، "تولد لدي انطباع بأن فرنسا لا تكترث بي أو بوالدي".

ويضم متحف بيكاسو، الذي افتتح لأول مرة في عام 1985، نحو 300 لوحة من أعمال الفنان الراحل، كما يحتوي أيضا على نحو 250 عملا نحتيا وأعمالا أخرى.