اتفاقية تعاون برامجي بين "MBC" والتلفزيون المصري

في إطار توثيق أواصر التعاون المشترك بقطاع المحتوى الإعلامي، وبرعاية وحضور وزيرة الإعلام د. درية شرف الدين، أبرم "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" المصري، و"مجموعة MBC" مذكرة تفاهم وتعاون.

ومثّل "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" المصري في مراسم التوقيع عصام الأمير، رئيس الاتحاد، وعن "مجموعة MBC" علي الحديثي، المشرف العام على المجموعة. كما حضر مراسم توقيع بروتوكول التعاون، إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام، ومحمد عبدالمتعال مدير عام قناة "MBC مصر".

يشمل هذا التعاون العديد من الجوانب الإعلامية، منها الجانب البرامجي، وما يفتحه من باب حول تبادل بعض الــ"فورمات" و"الصيغ" البرامجية التي يمتلكها الطرفان من ناحية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة منها والبناء عليها وإنتاجها وبثها.

ويتطرق التعاون إلى صناعة المسلسلات والأفلام السينمائية، وما يشمله هذا القطاع الضخم من تعاون في قطاعات فنية وتقنية، وهندسية كثيرة. وتتيح الاتفاقية تفعيل التعاون في مجال تأهيل الكوادر البشرية وتدريب وتبادل الخبرات والكفاءات.

كما تتطرق الاتفاقية في جانبها التسويقي إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين في بعض مجالات التسويق الإعلامي والإعلاني المسموع والمرئي، فيما يتسع إطار التعاون ليشمل الإعلام الجديد بمنصاته الإلكترونية، حيث يفسح المجال أمام كل طرف لتقديم المساعدة الفنية للطرف الآخر في تأسيس وإنشاء وإطلاق المواقع الإلكترونية وتدعيمها وتحديثها.

وقد أثنت د. درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، على هذا التعاون وأكدت على أن تبادل الخبرات الفنية والإعلامية بين الكيانات الكبرى في مجال الإعلام سيسهم في تطوير هذه الصناعة في العالم العربي، ووضعها في المكانة اللائقة التي تستحقها.

من جانبه، أشار علي الحديثي، المشرف العام على المجموعة، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التزام "مجموعة MBC" الراسخ بالسوق المصرية، منذ تأسيس "MBC1" عام 1991، وقال إن التعاون مع "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" في مصر دائم ومستمر وسيتطور بما يحقق طموحات الجانبين.

بدوره، أوضح عصام الأمير، رئيس "اتحاد الإذاعة والتلفزيون" المصري، أن الاهتمام بتنمية وتطوير صناعة الإعلام والارتقاء بالكوادر البشرية من أبرز ما يميز مذكرة التعاون الجديدة، التي من المنتظر أن تنعكس إيجاباً على المشاهد المصري والعربي بما ستحققه من إضافة نوعية للمحتوي الإعلامي بأشكاله المختلفة.

أما محمد عبدالمتعال، مدير عام قناة "MBC مصر"، فأشار إلى أن "MBC" كانت وستظل دائماً شريكاً فعالاً وداعماً لصناعة الإعلام في مصر، وحريصة على توطيد أطر التعاون مع شركاء وصناع الإعلام، وبما يقدم للمتلقي المصري خدمة إعلامية متنوعة ومميزة.