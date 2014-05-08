الإعلامي محمد أبو عبيد يحصل على شهادة في الخط العربي

نال الإعلامي الفلسطيني في قناة "العربية" محمد أبوعبيد مقدم برنامج "ستوديو الحدث" على قناة الحدث التابعة لفضائية العربية شهادة في خط النستعليق في المستوى فوق المتوسط "خوش"، وذلك من مجمع الخطاطين في إيران.

وكان الإعلامي أبوعبيد قد اجتاز الامتحان في النادي الإيراني في دبي، حيث يشرف على تعليمه خط النستعليق الخطاط الإيراني أوميد رباني، الذي يعتبر من أمهر الخطاطين الإيرانيين وهو تلميذ الخطاط العبقري أمير خاني.

وترسل الخطوط إلى مجمع الخطاطين في طهران، ويراجعها خمسة من كبار الخطاطين هناك حتى يصادقوا بالإجماع إن كانت تستحق الشهادة أم لا.

وإضافة إلى حصول أبوعبيد على الشهادة، فإنه أيضاً نال علامة مرتفعة وهي 18/20.

وبذلك ينتقل الخطاط الفلسطيني والإعلامي محمد أبوعبيد إلى المستوى العالي الذي سيخضع للامتحان فيه أوائل يونيو المقبل.

يذكر أن الخطاط محمد أبوعبيد كان يمتلك موهبة الخط العربي منذ طفولته واستمر بها حتى سنة 1996 ثم انقطع عن ذلك مدة 16 سنة .

وفي بدايات سنة 2013 عادة بقوة إلى الخط العربي ليبدأ دراسته بشكل منهجي واحترافي وبتشجيع من عدد من الخطاطين العرب، ومنهم عبدالله العزة ومحمد النوري وخليفة الشيمي ويعقوب شاورية ووسام شوكت.

ويدرس محمد أبوعبيد، الآن، إضافة إلى خط نستعليق، خطي الثلث والديواني. وحول عودته إلى الخط العربي يقول: "عدتُ إلى الخط العربي عودة العاشق لعشيقته".

وأضاف أنه يمضي يومياً ساعات في التمرينات حتى يصل إلى درجة الاحتراف والاتقان مضيفاً: "أتمنى أن يأتي اليوم الذي أقيم فيه معرضي الشخصي".

اللافت في الأشهر الأخيرة أن الإعلامي والخطاط محمد أبوعبيد بدأ يهتم بكثافة بكل ما له علاقة بالخط العربي، وسافر إلى أكثر من مكان، سعياً لاقتناء أدوات الخط خصوصاً القديمة والتي استخدمها عدد من كبار الخطاطين في الماضي.

ويقول "صار عندي الآن أكثر من 1000 قلم من أجود أنواع القصب خصوصا "الديزفولي الإيراني".