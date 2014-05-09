أنجلينا جولي تدخل على خط فتيات نيجيريا المختطفات

وجهت أنجلينا جولي، نجمة هوليوود التي تزور لندن للترويج لأحدث أفلامها، مناشدة من أجل عودة سالمة لأكثر من 200 تلميذة نيجيرية خطفهن متشددون إسلاميون من جماعة "بوكو حرام".

وأثناء حفل للترويج لفيلم "ماليفيست"، يوم الخميس، قالت الممثلة البالغة من العمر 38 عاماً والتي عملت مبعوثة خاصة للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، إن سماع أسئلة من الصحافيين عن الفتيات المخطوفات في مناسبة سينمائية أمر "يثلج الصدر". وأضافت جولي إنه من المهم بذل الجهد لمنع الجناة من الإفلات بفعلتهم وجعلهم يفكرون مرتين قبل الإقدام على مثل هذا العمل.

يذكر أن خطف جماعة "بوكو حرام" المتشددة للفتيات من مدرسة ثانوية في 14 أبريل، أثار استنكاراً عالميا. ودعت احتجاجات وحملات من قبل العديد من المشاهير عبر الإنترنت إلى الإفراج عنهن.

كما نشرت سيدة أميركا الأولى، ميشيل أوباما، وناشطة حقوق الإنسان الباكستانية، مالالا يوسف زاي، صوراً يحملن فيها لافتة كتب عليها "أعيدوا فتياتنا".

وقال الأزهر إن خطف الفتيات "لا يمت لتعاليم الإسلام السمحة والنبيلة بأية صلة".