الأرجنتيني "ميسي" حبيب فناني لبنان

اقترب موعد المونديال، الذي ينتظره جماهير الكرة في كل أنحاء العالم، في 12 يونيو. فكرة القدم لعبة تحظى بمتابعة عالية في العالم عامة والدول العربية خاصة. أما في لبنان فمعروف أن كافة الشوارع تحتفل رافعة أعلام الدول المشاركة في المونديال. لذا اختارت "العربية.نت" مجموعة من الفنانين لتستطلع آراءهم حول المسألة، ولتعرف أي فريق يحظى بالتشجيع الأكبر.

البداية كانت مع الفنانة هيفا وهبي التي قالت إنها تشجع فريق إسبانيا، وهي تحرص على أن تتابع "المباراة" حين يتسنى لها الوقت ولو أنها أبدت إعجابها باللاعب الأرجنتيني ميسي.

كذلك يحظى ميسي بإعجاب الممثلة اللبنانية دارين حمزة، على الرغم من أنها تشجع المنتخب الألماني. وفي حديثها لـ"العربية.نت" أكدت أنها تتحمس كثيراً أثناء متابعة المونديال وتجتمع مع صديقاتها لمشاهدة كافة المباريات.

ويبدو أن ميسي يخطف قلوب الفنانات تحديداً، إذ تبدي الفنانة دومنيك حوراني التي تؤيد منتخب الأرجنتين، إعجابها باللاعب الموهوب

وفي حين يشجع المغني جوزيف عطية البرازيل بالدرجة الأولى تليها إسبانيا، إلا أن لاعبه المفضل هو "ميسي". لكن عطية مع الأسف، بحسب تعبيره لا يتابع المباريات إلا في أوقات فراغه.

أما الفنان ملحم زين فأكد أنه من متتبعي مباريات المونديال، فهو يشجع البرازيل، ويبدي حماسة كبيرة أثناء مشاهدته المباريات. كما يعشق اللاعب البرازيلي نيمار.

كذلك، تشجع المغنية باسكال مشعلاني البرازيل وتحاول متابعة "المباريات" في أوقات فراغها وهي لطالما كانت معجبة باللاعب الأرجنتيني السابق مارادونا.

كذلك يشجع وليد توفيق البرازيل لكنه لا يتابع المونديال باستمرار.

أما أروى فليست من متتبعي المونديال، لكنها تشاهد بعض المباريات حين تخرج مع صديقاتها لتجلس في أحد المقاهي التي تعرض المباراة الدولية. وهي معجبة بالمنتخب الإيطالي، لكنها لم تنكر إعجابها باللاعب الأرجنتيني ميسي.

على عكس الفنانة باسمة، التي أكدت أنها لا تتابع المونديال فحسب إنما كل أنواع الرياضة كالدوري الأوروبي وتشجع فريق ريال مديد، أما في المونديال فهي تشجع ألمانيا وتتابع معظم المباريات بشكل يومي.

من جهتها، كشفت الفنانة أمل حجازي أنها تشجع إيطاليا وتتعاطف مع هذا البلد وشعبه عموماً لأنها تتردد إلى هناك باستمرار، وتشجع لاعبا يدعى بيرتوز.

وأخيراً، لفتت الممثلة ماغي أبو غصن إلى أنها من مؤيدي ألمانيا وتتابع مباريات المونديال مع عائلتها التي تنقسم في تأييدها بين هذا الفريق أو ذاك، فتعيش معهم قمة الأجواء الحماسية، لكنها ليست معجبة بلاعب معين.

