جوليا روبرتس سعيدة بخطبة جورج كلوني لفتاة لبنانية

عبرت النجمة العالمية "جوليا روبرتس" عن سعادتها بخطبة زميلها الممثل الأميركي جورج كلوني، أشهر عزاب هوليوود للبنانية أمل علم الدين.

وقالت جوليا روبرتس في تصريحات لوسائل إعلام أميركية إنها سعيدة بخطبة كلوني، "حان الوقت ليستقر هذا الرجل".

وأضافت روبرتس في مقابلة مع البرنامج الحواري الأمريكي "إلين" بأن خبر خطوبة جورج كلوني للمحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين "أمر عظيم". وأكدت أن صديقة كلوني "جميلة وذكية"، مشيرة إلى أن كلوني سعيد بهذا القرار.

يذكر أن روبرتس مثلت مع كلوني في فيلم "أوشن 11". وكان الممثل الجذاب قد تعهد سابقاً بعدم الزواج وقطع وعداً على نفسه بذلك.