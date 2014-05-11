بعد غياب 3 سنين.. مهرجان جرش يعود

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان جرش للثقافة والفنون في 19 يونيو المقبل، بمشاركة فرق محلية وعربية ومجموعة من المطربين العرب، على ما أعلن المنظمون.

ويقام المهرجان، الذي عاد في العام 2011 بعد غياب استمر ثلاث سنوات، في مدينة جرش الأثرية التي تبعد حوالي 51 كيلومتراً شمال العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 19 - 28 يونيو المقبل.

ويشارك في المهرجان الفنانون اليسا ونجوى كرم ووائل الكفوري وشذى حسون ومحمد حماقي ومتعب الصقار وديانا كرزون وحسين السلمان ومكادي نحاس ومحمد عساف.

كذلك تشارك في المهرجان فرقة محمد كمون التونسية وفرقة هازار الإيرانية وفرقة مام خان الهندية والفرقة الهاشمية لإنشاد التراث وفرقة النادي الأهلي للفلكور الشركسي.

وسيتخلل المهرجان عروض الفلامنغو الإسباني والباليه الكوميدي لفرقة مسك، إضافة إلى الليلة الأردنية للفنانين التي يشارك فيها رأفت فؤاد وعودة زيادات وبيسان كمال، وعبد الرحيم غزلان. يضاف إلى ذلك ليلة طربية أردنية بمشاركة نهاوند ومحمد أبو غريب وهيثم عامر ومحمد رافع.

وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان أمين عمان عقل بلتاجي في مؤتمر صحافي إن "المهرجان يُشكل حالة متفردة في أهميته على خارطة المهرجانات بعناصره ومكوناته الفنية والثقافية وبحجم المشاركة المميزة لهذا العام".

وأضاف أن "مهرجان العام الحالي بوصفه مهرجانا وطنيا ثقافيا فنيا يتميز بتنوع عروضه"، مشيرا إلى أن "أسعار التذاكر ستكون في متناول الجميع".

من جانبه، أكد المدير العام للمهرجان محمد أبو سماقة أن "أكثر من ألف شخص سيشاركون في المهرجان يقدمون إبداعاتهم سواء في أداء فردي أو جماعي لفرق فلكلورية مسرحية وغنائية، أو من خلال أمسيات شعرية وندوات فكرية".

وقررت إدارة المهرجان إلغاء بطاقة الدخول إلى الساحة الرئيسية للمهرجان لهذا العام "دعماً للأسرة الأردنية لزيارة المهرجان ومتابعة فعالياته المتنوعة بشكل يومي".

في العام 2008، أوقف مهرجان جرش السنوي (1981-2007) ليحل محله مهرجان الأردن الذي انطلقت فعالياته في صيف العام 2008 في عمان ومدينة جرش الأثرية (شمال عمان) ومدينة البتراء الأثرية (جنوب المملكة) وعلى شاطئ البحر الميت.

لكن مهرجان جرش استؤنف في العام 2011.