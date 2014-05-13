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بالفيديو.. زوج بيونسيه يتلقى لكمات وركلات من شقيقتها

المصدر: العربية.نت (ترجمة عبير طايل)
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هاجمت المغنية سولانج، شقيقة المطربة والممثلة السمراء بيونسيه، زوج أختها نجم موسيقى الراب جاي زي، في مصعدٍ الأسبوع الماضي، بحسب مقطع التقطته كاميرات المراقبة داخل أحد المصاعد، وانتشر على مواقع التواصل.

بيونسي بيونسي

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين، فقد كانت العائلة قد خرجت لتوها من حفل، أعقب عرضا للأزياء أقيم بمتحف متروبوليتان للفن في مدينة نيويورك.

وأظهر المقطع سولانج وهي تركل وتلكم جاي زي بعنف. كما أظهر مقطع الفيديو حارساً شخصياً يحاول كبح جماح المغنية سولانج، في الوقت الذي يحمل جاي زي حذاءها في محاولة منه لوقف ركلها له.

بيونسي بيونسي

ولم يتضح السبب وراء نشوب المشاجرة، إلا أن بيونسيه ظهرت وهي تحاول تهدئة أختها، بينما كان الحارس الشخصي يحاول إيقاف المصعد بالطابق الثاني عشر، لكي يتحاشى التقاط عدسات المصورين للمشاجرة.

بيونسي بيونسي

وعند خروج الثلاثي من المصعد، ظهر جاي زي واضعاً يده على وجهه، بينما ظهرت علامات الغضب على وجه سولانج، أما بيونسيه فقد حاولت رسم ابتسامة على وجهها. وغادرت بيونسيه في سيارة مع شقيقتها وجاي زي في سيارة أخرى.

يذكر أن جاي زي وبيونسيه تزوجا عام 2008، ورزقا بطفلة في أبريل 2012.

بيونسيه بيونسيه

وبدا الثنائي الفني في قمة السعادة في بداية تلك الأمسية، فقد وقع أحد خواتم بيونسيه وهي تسير على السجادة الحمراء، فما كان من زوجها إلا أن التقطه ووضعه في يدها، ثم عرض عليها الزواج مرة أخرى، وسط ضحكات الحاضرين.

بيونسي بيونسي

يذكر أن سولانج كانت تعاني من مشكلة متعلقة بتعاطي المخدرات، ألغت على إثرها جولة أوروبية العام الماضي. وفي فبراير 2009، كتبت تغريدة على موقع "تويتر" تؤكد فيها أنها دخلت المستشفى بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

بيونسي بيونسي
بيونسي بيونسي
بيونسي بيونسي

بيونسي بيونسي
بيونسي بيونسي
بيونسي بيونسي

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