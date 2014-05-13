بالفيديو.. زوج بيونسيه يتلقى لكمات وركلات من شقيقتها

هاجمت المغنية سولانج، شقيقة المطربة والممثلة السمراء بيونسيه، زوج أختها نجم موسيقى الراب جاي زي، في مصعدٍ الأسبوع الماضي، بحسب مقطع التقطته كاميرات المراقبة داخل أحد المصاعد، وانتشر على مواقع التواصل.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الاثنين، فقد كانت العائلة قد خرجت لتوها من حفل، أعقب عرضا للأزياء أقيم بمتحف متروبوليتان للفن في مدينة نيويورك.

وأظهر المقطع سولانج وهي تركل وتلكم جاي زي بعنف. كما أظهر مقطع الفيديو حارساً شخصياً يحاول كبح جماح المغنية سولانج، في الوقت الذي يحمل جاي زي حذاءها في محاولة منه لوقف ركلها له.

ولم يتضح السبب وراء نشوب المشاجرة، إلا أن بيونسيه ظهرت وهي تحاول تهدئة أختها، بينما كان الحارس الشخصي يحاول إيقاف المصعد بالطابق الثاني عشر، لكي يتحاشى التقاط عدسات المصورين للمشاجرة.

وعند خروج الثلاثي من المصعد، ظهر جاي زي واضعاً يده على وجهه، بينما ظهرت علامات الغضب على وجه سولانج، أما بيونسيه فقد حاولت رسم ابتسامة على وجهها. وغادرت بيونسيه في سيارة مع شقيقتها وجاي زي في سيارة أخرى.

يذكر أن جاي زي وبيونسيه تزوجا عام 2008، ورزقا بطفلة في أبريل 2012.

وبدا الثنائي الفني في قمة السعادة في بداية تلك الأمسية، فقد وقع أحد خواتم بيونسيه وهي تسير على السجادة الحمراء، فما كان من زوجها إلا أن التقطه ووضعه في يدها، ثم عرض عليها الزواج مرة أخرى، وسط ضحكات الحاضرين.

يذكر أن سولانج كانت تعاني من مشكلة متعلقة بتعاطي المخدرات، ألغت على إثرها جولة أوروبية العام الماضي. وفي فبراير 2009، كتبت تغريدة على موقع "تويتر" تؤكد فيها أنها دخلت المستشفى بسبب جرعة زائدة من المخدرات.