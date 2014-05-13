تركي الدخيل يفوز بجائزة لدوره في نشر الوعي والثقافة

أعلنت جمعية أميركا للإعلام الخارجي AAM عن أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2014، وهم الصحافي السعودي تركي الدخيل والصحافي والمخرج البريطاني بول جرينجراس، وإمباكت بارتنرز.

ويتم منح الجوائز للإعلاميين المساهمين في بثّ الوعي والتثقيف وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الضرورية حول قضايا اجتماعية ووطنية حرجة.

وتركي الدخيل إعلامي سعودي عُرف ببرنامج "إضاءات" على شاشة قناة العربية، الذي يقدمه منذ العام 2003، وساهم في تأسيس موقع "إيلاف" الإلكتروني، وتأسيس قناة العربية، وموقع العربية الذي أشرف عليه حتى العام 2007. كما أسس مجلة الإقلاع الإلكترونية وترأس تحريرها، وموقع جسد الثقافة الذي يُعنى بالأدب والفنون الكتابية والبصرية، وساهم كذلك في تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب، وكان عضواً في اللجنة العليا للجائزة حتى استقال في نهاية العام 2008.

وستقدم AAM أيضاً جائزة خاصة للممثلة الباكستانية الشهيرة ريما خان، والتي أنتجت بالتعاون مع AAM 12 حلقة تليفزيونية بعنوان (أميركا ريما خان) بثها تلفزيون ARY بباكستان.

وتقديراً لهؤلاء الفائزين ومساهماتهم في مجالي الفن والإعلام سيتم تكريمهم بحفل يقام بقاعة أندرو ميلون بواشنطن العاصمة في 30 من أكتوبر.