نيكول كيدمان تجسد أميرة موناكو في افتتاح مهرجان كان

يفتتح مهرجان "كان" السينمائي الدولي، في دورته الـ67، مساء غد الأربعاء ويستمر حتى 24 مايو الجاري. وسيتم عرض فيلم "غريس دو موناكو"، للمخرج الفرنسي أوليفيه داهان، خلال حفل الافتتاح. ويتناول الفيلم حياة أميرة موناكو الراحلة غريس كيلي. وقررت العائلة الحاكمة في موناكو مقاطعة الفيلم الذي تلعب فيه نيكول كيدمان دور البطولة، حيث انتقدته العائلة بحجة أن العديد من الأحداث والمشاهد الذي تناولها الفيلم لا تمت إلى الواقع بصلة.

18 فيلماً في المسابقة الرسمية

وتتضمن المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام 18 فيلماً طويلاً لأشهر السينمائيين العالميين، وتسجل عودة لسينما الكبار، منها خمسة أفلام فرنسية، حيث يعود المخرج الفرنسي جان لوك غودار، وهو من أبرز مخرجي الموجة الجديدة التي ظهرت بعد ثورة الطلبة في فرنسا عام 1968، وسيقدم فيلماً طويلاً استغرق تصويره عامين ويحمل عنوان "وداعاً للغة".

كما يشارك المخرج الفرنسي برتران بونيلو بفيلم "سان لوران"، ويؤدي فيه الممثل غاسبار أوليال دور مصمم الأزياء الشهير إيف سان لوران، في حين يلعب جيريمي رينييه دور بيار بيرجيه ممول وصديق المصمم الكبير.

وكذلك فيلم "البحث" للفرنسي ميشال هازانافيسيوس الذي حصل على جائزة الأوسكار عن فيلم "الفنان". وفي هذا الفيلم يدير هازانافيسيوس مرة أخرى زوجته بيرينيس بيجو في دور موظفة في منظمة غير حكومية تعتني بطفل شيشاني أثناء الحرب مع روسيا، إضافة إلى الممثلة الأميركية آنيت بينينغ، كما اختار المنظمون فيلم المخرج أوليفيه آساياس "سيلس ماريا" بطولة النجمة الفرنسية جولييت بينوش وكريستن ستيورت وكلوي موريتس.

كما تشارك امرأتان في السباق على نيل "السعفة الذهبية" وهما الإيطالية أليس رورفاشر بفيلم "العجائب"، واليابانية ناومي كاوازي بفيلم "نافذتان".

موريتانيا تمثل العرب في المسابقة الرسمية

واختارت اللجنة المنظمة لمهرجان "كان" السينمائي الدولي فيلم "تمبكتو" للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو ضمن المسابقة الرسمية. واختار المهرجان المخرج السوري المعارض أسامة محمد الذي سيعرض له فيلم "ماء الفضة"، حيث يسرد الفيلم سيرة الثورة السورية من وجهة نظر جيل الشباب السينمائي.

كذلك يشارك المصري عمر الزهيري بفيلم قصير يحمل عنوان "ماذا حدث في افتتاح دورة مياه في الكيلو 375؟!"

فيما يشارك من بلجيكا الأخوان جان بيير ولوك دردين، ويقدم الثنائي هذه السنة فيلم "يومان وليلة". وسبق لهما الفوز ثلاث مرات في المهرجان؛ إذ حصلا على "السعفة الذهبية" عام 1999 عن فيلم "روزيتا" وفي 2005 عن فيلم "الطفل" وفازا بالجائزة الكبرى عام 2011 عن فيلم "الصبي صاحب الدراجة".

أما البريطاني كان لوش ففاز بسعفة ذهبية عام 2006 عن "تهب الريح" وحصل ثلاث مرات على جائزة لجنة التحكيم، ويشارك هذه السنة في المسابقة الرسمية بفيلم "فضاء جيمي". وفاز مواطنه جيمي ليغ من جهته بجوائز عدة، منها سعفة ذهبية عام 1996 عن فيلم "أسرار وأكاذيب"، ويشارك في النسخة 67 من المهرجان بفيلم "السيد تورنر".

أما التركي نوري بلجي جيلان الفائز مرتين بالجائزة الكبرى فيشارك في السباق بفيلم "نعاس الشتاء".

ويمثل الولايات المتحدة المخرجان بينيت ميلار بفيلم "صياد الثعالب" وتومي لي جونس بـ"رجل البيت". أما روسيا فتسابق بفيلم "ليفيافان" للمخرج أندريه زفيياجينتسيف، والأرجنتين بـ "قصص برية" لداميان زيفرون.

5 نساء في لجنة التحكيم

وطغى العنصر النسائي على لجنة التحكيم التي ترأسها المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون، وفي عضويتها كارول بوكيه، صوفيا كوبولا، ليلى حاتمي، جون دو بون (ممثلة - كوريا الجنوبية)، إضافة إلى ويليام دافو، غايل غارسيا بيرنال (المكسيك) جيازهانغ كي (مخرج - الصين) نيكولاس ويندنغ ريغن (الدانمارك).

النجمة الإيطالية صوفيا لورين تقدم درساً بالسينما

وقد تم اختيار النجمة الخالدة صوفيا لورين نجمة هذا العام، وستلقي درساً في السينما، حيث تستعرض تجربتها والمصاعب التي واجهتها في حياتها المهنية.