هيفاء وهبي تعيد فتح صفحتها على "الفيسبوك" للمصريين

أعادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فتح صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي قامت بإغلاقها سابقاً أمام المصريين بعد قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب بوقف عرض الفيلم المثير للجدل "حلاوة روح".

واتخذت هيفاء قرار حجب الصفحة عن المصريين في أعقاب أزمة منع الفيلم بسبب "كم الشتائم والانتقادات التي لاحقتها جراء دورها"، وكان أغلب منتقديها من مصر. وطالت الشتائم والانتقادات هيفاء وأسرتها وبلدها لبنان، كما طالت السبكي وكل المشاركين في الفيلم .

وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها هيفاء وهبي صفحتها في الـ"فيسبوك"، حيث سبق أن أقدمت على هذه الخطوة بعد مشاركتها في برنامج "رامز عنخ أمون".

وكانت هيفاء قد دخلت معركة كلامية مع الفنانة المصرية آثار الحكيم بسبب الفيلم، حيث اعتبرت الممثلة المصرية أن هيفاء "تعبر عن مجتمعها بالعري ولا تمت للشخصية المصرية بصلة. فيما ردت هيفاء على آثار وقالت "لا تلوميني إذا فنّك صار مع الآثار والأطلال".