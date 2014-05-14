بالفيديو.. جورج كلوني يحتفل بخطبته مع الأصدقاء

بعد إعلان ارتباطه رسمياً بالمحامية البريطانية اللبنانية أمل علم الدين، قرر النجم الأميركي جورج كلوني على ما يبدو الاحتفال مع مجموعة من أصدقائه المقربين.

أما الاحتفال فكان في مقهى "هابانا" لصديقته عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كرافور، الذي يقع في ماليبو بكاليفورنيا، وذلك نهار الأحد الفائت.

وعلى الرغم من أن الفيديو الذي انتشر على يوتيوب لا يظهر بشكل واضح الحضور، إلا أن عدداً من وسائل الإعلام الأميركية أشار إلى وجود سيندي وزوجها راندي جيربر، رجل الأعمال وعارض الأزياء السابق. كما حضر المغني الايرلندي "بونو"، ولفيف من الأصدقاء المقربين من نجم هوليوود.

يذكر أن صداقة متينة تجمع بين كلوني والثنائي جيربر، ويبدو أن الممثل الأميركي يرغب في توسيع رابط الصداقة هذا ليشمل خطيبته.

وبدت أمل بمظهر "بسيط" وملابس غير رسمية "casual"، مرتدية "شورت" ملون مع "تي شيرت" أخضر فوسفوري، وسترة سوداء.