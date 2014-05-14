جاستن بيبر متهم بسرقة جوال فتاة

يواجه مغني البوب الكندي جاستن بيبر تهمة الشروع في السرقة، وذلك على خلفية محاولته خطف هاتف محمول لإحدى الفتيات.

وأوضحت المتحدثة باسم شرطة لوس أنجلوس، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم القبض بعد على بيبر (20 عاما) أو استجوابه. وأضافت أن رجال الشرطة استمعوا إلى الضحية التي أبلغت عن الجريمة المفترضة.

وكانت الواقعة حدثت حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي يوم الاثنين 12 مايو في منطقة فان نويس في لوس أنجلوس. وأُبلِغت الشرطة بالأمر يوم الثلاثاء، ولم تتكشف أي تفاصيل إضافية حول الحادثة.

وفي سياق آخر، من المقرر أن يمثل بيبر أمام المحكمة في يوليو المقبل في ميامي بتهمة القيادة وهو مخمور ومقاومة السلطات والسير برخصة قيادة منتهية.

كما كان بيبر قد اتهم في فبراير الماضي بالاعتداء على سائق سيارة ليموزين في مدينة تورنتو الكندية.