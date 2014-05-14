لماذا طالب جمهور ياسمين عبدالعزيز بارتدائها الحجاب؟

طالب عدد كبير من جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز، ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بارتداء الفنانة الحجاب، وذلك عقب نشرها صورة أمام الكعبة المشرفة، والتعليق عليها: بـ"أحلى مكان في العالم".

وظهرت ياسمين في الصورة التي نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ترتدي عباءة سوداء وحجابا أمام الكعبة المشرفة.

وطالب الجمهور في تعليقاته ياسمين بالاستمرار في ارتداء الحجاب بعد ظهورها بشكل مغاير عن الظهور على الشاشة الصغيرة، حيث قال مروان الباشا: "شكلك جميل بالحجاب يا ريت تلبسيه على طول"، وأضاف "دياب ديبو": "لو تفضلي كدا على طول يبقى الله ينور".