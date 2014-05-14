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وفاة بن جلول مخرج فيلم الأوسكار "البحث عن رجل السكر"

المصدر: ستوكهولم - رويترز
المخرج الجزائري مالك بن جلول
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قالت الشرطة إن المخرج الجزائري مالك بن جلول مخرج الفيلم الوثائقي "البحث عن رجل السكر"، الفائز بجائزة الأوسكار، توفي مساء الثلاثاء في ستوكهولم عن 36 عاماً.

وامتنعت شرطة ستوكهولم عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن وفاة بن جلول.

وقالت بيا جلنفيك نائبة رئيس شرطة ستوكهولم: "ما أستطيع قوله هو إنه لا توجد شبهة جنائية".

وفاز بن جلول بجائزة الأوسكار في 2013 عن فيلم "البحث عن رجل السكر"، ويتناول الفيلم رحلة بحث صحافيين اثنين من جنوب إفريقيا عن المغني الأميركي سيكستو رودريجز الذي كان مشهوراً في جنوب إفريقيا ثم اختفى دون أثر.

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