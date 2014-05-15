بالفيديو.. معركة بين أخت بيونسيه وزوجها في المصعد

نشرت صحيفة "هافينغتون بوست" مقطع الفيديو الذي يظهر المعركة التي دارت بين المغنية سولانج، شقيقة المطربة والممثلة السمراء بيونسيه، وزوج أختها نجم موسيقى الراب جاي زي، داخل مصعد أحد الفنادق الأسبوع الماضي.

وقد تم التقاط المقطع عن طريق كاميرات المراقبة داخل المصعد، وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل.

وأظهر المقطع سولانج وهي تركل وتلكم جاي زي بعنف، كما أظهر مقطع الفيديو حارساً شخصياً يحاول كبح جماح المغنية سولانج، في الوقت الذي يحاول جاي زي تفادي ركلها له.

ولم يتضح السبب وراء نشوب المشاجرة، إلا أن بيونسيه ظلت ساكنة وكأنها لا تريد التدخل في العراك، بينما كان الحارس الشخصي يحاول إيقاف المصعد لكي يتحاشى التقاط عدسات المصورين للمشاجرة.

ثم غادرت بيونسيه في سيارة مع شقيقتها وجاي زي في سيارة أخرى.