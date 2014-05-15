بالفيديو.. ياسمين عبدالعزيز وميس حمدان قبل 20 عاماً

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لإعلان تجاري، تم تصويره منذ 20 عاماً يظهر خلاله كل من الفنانات ياسمين عبدالعزيز، وميس حمدان، وشيري عادل.

ويوضح الفيديو أن "شيري عادل" كانت لا تزال صغيرة عندما ظهرت في هذا الإعلان، كما هي الحال مع "ياسمين" و"ميس".

وولدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عام 1979 وبدأت حياتها بتقديم الإعلانات عندما كان عمرها 15 عاماً عن طريق إحدى صديقات والدتها التي تدير شركة لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك تم ترشيحها للعمل في السينما ثم التليفزيون في مسلسل "امرأة من زمن الحب" عام 1999 الذي حقق نجاحاً كبيراً ولفت الأنظار كما شاركت في فوازير رمضان "العيال اتجننت" وهي تدرس بالأكاديمية الحديثة بالمعادي، واعتادت على تقديم دور الفتاة الشقية، إلى أن حقق فيلمها "زكي شان" مع أحمد حلمي إيرادات كبيرة لتتحول إلى بطلة مطلقة.

أما شيري عادل، فقد ولدت عام 1988، وبدأت مشوارها كممثلة إعلانات وهي في سن صغيرة ثم انقطعت عن شاشة التلفزيون، ودرست بكلية تجارة عين شمس قسم فرنسي، لتعود مرة أخرى في عامها الخامس عشر بأول أدوارها السينمائية في فيلم "حمادة يلعب"، قبل أن تنال شهرتها بعد تقديمها شخصية الملكة ناريمان في مسلسل "الملك فاروق"، واستمرت في التمثيل في السينما والتلفزيون.

أما الفنانة ميس حمدان، فهي مولودة في دولة الإمارات عام 1982، من أب أردني من أصول فلسطينية من مدينة نابلس وأم لبنانية، وهي الشقيقة الوسطى للممثلات دانة حمدان ومي سليم، بدأت مشوارها في الإعلانات، إلى أن شاركت في البرنامج الساخر "سي بي إم" واشتهرت بتقليد مشاهير الفن.