انطلاق تصوير الجزء السابع من سلسلة "ستار وورز"

انطلق تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام "ستار وورز" (حرب النجوم)، على ما أعلنت الشركة المنتجة للفيلم، الجمعة، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وكتبت شركة "باد روبوت" التي أسسها مخرج "ستار وورز" جاي جاي ابرامز عبر حسابها على تويتر "اليوم الأول"، مرفقة تغريدتها بصورة عن الكلاكيت المستخدمة في هذا اليوم الأول من التصوير.

وقد ظهر بعض الرمل على هذه الكلاكيت، ما قد يؤشر للعودة إلى جذور السلسلة مع الفيلم الأول لـ"ستار وورز" الذي عرض في 1977، وكان يعيش بطله "لوك سكايووكر" في كوكب تاتوين الصحراوي الخيالي.

وأفادت مصادر قريبة من الجهات المنتجة للفيلم بأن بعض المشاهد الأولى من الفيلم ستصور في أبوظبي، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان اليوم الأول من التصوير حصل في العاصمة الإماراتية أم في استديوهات "باين وود" في لندن.

كما أشارت معلومات صحافية في أبوظبي إلى أن بعض مواقع التصوير تم تحضيرها في قلب الصحراء.

ومن المقرر البدء بعرض الجزء السابع من سلسلة أفلام "ستار وورز" في صالات السينما في العالم في 18 ديسمبر 2015.