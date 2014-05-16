بعد الفيديو المسرب.. بيونسه توضح ما حصل داخل المصعد

بعد أن تسرب إلى الإعلام فيديو المصعد والمشاجرة العنيفة، التي حصلت بين شقيقة المغنية الأميركية بيونسه صولانج وزوجها جاي زي، وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، خرجت المغنية السمراء عن صمتها وأوضحت في بيان للأسوشيتد برس ما حصل.

ولفت البيان الصادر عن الثلاثي، بيونسي وصولانج وجاي زي، إلى أن العائلة تمكنت من تخطي هذا الإشكال. وأضافت بيونسه أن أختها وزوجها تبادلا الاعتذارات معترفين بخطأ كل منهما، وتحملهما المسؤولية عن انفضاح مسألة عائلية وخروجها إلى العلن بهذا الشكل.

كما أوضحت أن ما تم تداوله عن أن صولانج كانت ثملة وتصرفت بشكل هستيري، عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأكدت أن كل العائلات تمر بمشاكل معينة و"نحن لا نختلف عن أي عائلة بكل بساطة". وشددت على أنهم عائلة واحدة متماسكة تجمعهم المحبة.

وختمت بيونسه مؤكدة أن المسألة برمتها طويت وأصبحت وراءها، وأن العائلة تخطتها، آملة من الجميع أن يقوم بالمثل.

إلى ذلك أملت المغنية الجميلة أن يضع بيانها التوضيحي هذا حداً لكل الشائعات التي يتم تداولها عن انفصالها عن زوجها، أو تلك التي تتعلق بأختها. وأكدت أنهم فعلاً "سكارى" إنما بالحب الذي يجمعهم كعائلة واحدة.