جماهير كان السينمائي تهتز للفيلم السوري "ماء الفضة"

المشاركون في مهرجان كان السينمائي بدورته السابعة والستين كانوا على موعد مع الثورة السورية من خلال فيلمها "ماء الفضة" للمخرجين أسامة محمد ووئام بدرخان.

حيث تعالت الأصوات المرحبة بالفيلم، والتي أبدت إعجابها بشجاعة الشباب الأبطال الذين استطاعوا أن يوثقوا ثورتهم السورية بواسطة هواتفهم النقالة، كما تحدث العديد من النقاد عن الصدمة في هذه المشاهد التي صورت كل شيء عن قرب أنه القتال من أجل الحرية.

ويقول سميح شقير الذي حضر الفيلم، وهو أول مغنٍّ غنى للثورة: "إن هذا الفيلم يفضح جزءاً من ممارسات القمع والقتل التي يمارسها بشار الأسد، وما تبقى على مخرجي وسينمائيي مهرجان كان والعالم القيام بدورهم بعمل أفلام مماثلة مثلما عملت عن فيتنام والعراق وغيرهما".

ويؤرخ الفيلم مراحل الثورة السورية منذ سقوط أول ضحية حتى نهاية حصار حمص الأخير، وصورت جميع مشاهد الفيلم بواسطة هواتف الثوار والمتظاهرين المحمولة، وصور أخرى صورتها وئام بدرخان أثناء حصارها في حمص وأرسلتها للمخرج أسامة محمد المقيم قسرا في باريس.

واستطاعت أن تخرج مع الثوار من حمص المحاصرة وتهرب ما استطاعت من صور مرعبة عن قمع النظام هناك.

وما إن انتهى الفيلم حتى ضجت القاعة واستقبل الفيلم بالتصفيق الحار لدقائق طويلة من قبل جمهور مهرجان كان، وأبدوا إعجابهم بالفيلم ووصفوه بالثورة الحقيقية رغم ألم الصورة ووجع المشاهد الدامية التي نقلتها الهواتف المحمولة من دون ماكياج، وبما أن صور الفيلم جاءت هكذا قمنا بتصوير مخرجي الفيلم بهاتف "العربية" النقال، بعد مطالبة أبناء مهنتها من سينمائيين ومخرجين عالميين ونقاد بالحديث أكثر عن الذي لم تنقله الصورة في هذا الفيلم.

وقالت وئام بدرخان وهي تبكي: "كل شيء الآن، البشر والحجر والأرض والسماء وحتى النجوم، كل شيء قتل أمام عيني، ورغم ذلك عدت إلى هناك بلدي مدينتي، لا شيء بقيمة بلدي الذي يقتله بشار الأسد الآن. لابد من التحرك سريعا، أنا جئت من هناك"، وهنا المخرجة وئام لم يسعفها جسدها النحيل فهوت على كرسيها باكية وهي تصرخ "لقد أكلنا الحشائش، لا شيء يأكل هناك، والحيوانات تأكل بعضها، لا غاز ولا كهرباء، إنها جريمة العصر نفذها بشار ضدنا".

مشاهد مؤثرة تناولها الفيلم، منها طفل في السادسة من عمره يحاول الوصول إلى منزله وهو خائف من قصف المدافع وغدر القناصين.

فيلم "ماء الفضة"، أو فيلم الثورة السورية كما أطلق عليه جمهور كان السينمائي، نقل الصورة بكاملها، وهو ما جعل جمهور الفيلم يخرج حزينا لما رأى من صور ومشاهد تعجز سينما كان عن تنفيذها.