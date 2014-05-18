سلمى حايك تقدم فيلم "النبي" لخليل جبران بمهرجان كان

"أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة"، من هذه الحكمة للكاتب اللبناني جبران خليل جبران، استوحت النجمة المكسيكية سلمى حايك أفكارها، وقامت بإنتاج فيلم "النبي" الذي ألـفـه جبران في بدايات القرن الماضي، وتناوب على إخراجه تسعة مخرجين عالميين، منهم توم مور وبيل مونتون، والإماراتي محمد سعيد حارب وغيرهم.

الفيلم الذي نفذ بطريقة الرسوم المتحركة، قالت عنه سلمى حايك لـ"العربية" إن جمالية هذا العمل لا حدود لها، وإنـه سيقدّم درساً مفصلاً وسهلاً لكتاب "النبي" الأكثر شهرة في العالم، من خلال فتاة صغيرة عمرها ثماني سنوات، تلتقي المصطفى السجين السياسي في جزيرة متخيلة، وتعيش مرحلة التحول لدى بطل الرواية والفيلم المصطفى بعد إطلاق سراحه من قبل حاكم الجزيرة، وكيف يستطيع المصطفى مساعدة الناس لحياة أفضل.

وتقول لنا سلمى حايك "أنا أعتقد أن الصور المتحركة هي فن لا حدود له، وشيء جميل أن ننتج هذا العمل الكبير لنعطيه بعداً تحليلياً، ونسهل تفسير كتاب النبي.

سحر الشرق في الفيلم

نجوم مهرجان "كان" تتقدمهم النجمة الفرنسية جولي كاييه، والنجم جيرار ديبارديو، والمطرب الفرنسي اللبناني ميكا، شاهدوا الفيلم وقدموا قراءات مختارة لجبران خليل جبران، نالت إعجاب الجميع، ولاسيما الجالية اللبنانية، يتقدمها وزير الثقافة اللبناني ريمون عربجي، الذي حضر بشكل خاص ليوم جبران خليل جبران في كرنفال السينما في مدينة كان.

تقـنيات جديدة استـخدمت في تنفيذ فيلم "النبي"، إضافة إلى سحر موسيقى الشرق التي ترافق الفيلم، وهي للموسيقار اللبناني غابريال يارد الذي اعتمد على أفكار وحكم شخصية المصطفى في الكتاب.

"العربية" التقت الموسيقار غابريال يارد، مؤلف موسيقى فيلم النبي، حيث قال "كما رأيتم سلمى حايك تقول إنها من جذور لبنانية وأنا أيضا، وهذا المشروع قريب من قلبي، لأنه كتاب النبي وفيه سحر الشرق".

ويذكر أن النقاد قد رشحوا فيلم النبي لجبران خليل جبران لأكثر من مهرجان دولي، وسيتم توزيعه وعرضه في أغلب دول العالم.

كواليس مهرجان "كان"

* "من أجل مصر "تحت هذا العنوان شارك العديد من السينمائيين العرب والعالميين، إضافة لعدد من الصحافيين والنقاد العرب الاحتفالية التي دعت إليها وزارة الثقافة بمشاركة السياحة في مصر، ووجهوا دعواتهم لكبار النجوم في "كان" لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

* وزير الثقافة اللبناني ريمون عريجي شارك في يوم لبنان في القرية العالمية الخاصة بمهرجان "كان" السينمائي الدولي بحضور نخبة من السينمائيين ونجوم الفن السابع.

* سيلفرستالون يحضر مهرجان "كان" على ظهر دبابة عسكرية للترويج لفيلمه القادم" اكسبندنول 3" بمشاركة نيل غبسون وهاريسون فورد وارنولد شوازنيكر.

* حضر النجم العالمى روسل كرو إلى "كان" لمدة 24 ساعة فقط من أجل الإعلان عن مشروعه السينمائي الجديد، والتقى بالمصورين الصحافيين لمدة عشر دقائق فقط.

* المشاركة العربية تميزت بالحضور الرسمي في سوق "كان" للأفلام، وتتمثل بالجناح القطري والإماراتي والمغربي والجزائري والتونسي، إضافة إلى الجناح المصري الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

* الملاحظة الأكثر حضورا هي الغياب التام لنجوم السينما العربية الذين تعودوا على التواجد في "كان"، مثل ليلى علوي ولبلبة ومحمود عبدالعزيز، وذلك لارتباطهم بتصوير أعمال شهر رمضان.

* ضمن عروض المعاهد الفنية السينمائية سيعرض الفيلم المصري القصير – حمام الكيلو 375 – للمخرج الشاب عمر الزهيري.