وفاة حسين الإمام بنوبة قلبية.. والخبر يصدم هيفاء

توفي مساء السبت في القاهرة الموسيقي والممثل المصري حسين الإمام عن 63 عاماً، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وأحدث خبر وفاته صدمة لدى فريق عمل برنامج "شكلك مش غريب" أثناء بث البرنامج على الهواء، وأجهشت الفنانة هيفاء وهبي بالبكاء، كما بدأ التأثر على كل أعضاء لجنة التحكيم.

وولد الإمام في الثامن من فبراير 1951 وهي الفترة التي شهدت صعود والده المخرج السينمائي حسن الإمام، الذي اختار ابنه الراحل لأداء أول أدوراه السينمائية عام 1973 في فيلم (السكرية) الجزء الثالث من ثلاثية نجيب محفوظ.

وتخرج الإمام في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، واتجه إلى تلحين الأغاني مثل شقيقه الموسيقي مودي الإمام الذي تفرغ للموسيقى، في حين مال حسين الإمام إلى التمثيل أيضا، حيث شارك في مسلسلات تلفزيونية منها (للعدالة وجوه كثيرة) أمام يحيى الفخراني و(أحزان مريم) مع ميرفت أمين.

ووضع الإمام الموسيقى التصويرية لمسرحيات وأفلام سينمائية، كما قدم برامج تلفزيونية ساخرة منها (ايه النظام؟) و(حسين على الهواء) و(حسين على الناصية).

وشارك في التمثيل في أفلام أبرزها (آيس كريم في جليم) و(كابوريا) وكلاهما من إخراج خيري بشارة، و(يا دنيا يا غرامي) لمجدي أحمد علي و(واحد - صفر) لكاملة أبو ذكري، و(احكي يا شهرزاد) ليسري نصر الله.

وكان الإمام متزوجاً من الممثلة المصرية سحر رامي.