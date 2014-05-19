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دبابات نجوم الأكشن تثير الفوضى في مهرجان كان

المصدر: (كان) فرنسا - رويترز
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عُرض في الليلة الخامسة لمهرجان كان السينمائي فيلم "ذي إكسبندابلز 3 "، وتعني "المستهلكون"، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم على رأسهم سيلفستر ستالون وآرنولد شوارزنيجر وميل جيبسون وهاريسون فورد وانتونيو بانديراس.

Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون

وفي إطار الدعاية للفيلم استقل ستالون وشوارزنيجر وجيبسون ثلاث دبابات سارت على شاطئ كان في الريفيرا الفرنسية أمس الاحد، وأخذوا يلوحون لمعجبيهم الذين تفاجأوا بنجومهم على ظهور الدبابات.

وشهدت الأجواء ما يشبه عودة اجتماع الأصدقاء القدامى، إذ قال فورد عن زملائه: "إنهم مجموعة عمل رائعة"، ووصف غيبسون تصوير الفيلم في بلغاريا بالاحتفال.

Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون

وقال لوندغرين: "إنه مشروع فريد جداً، والجماهير تشعر بأن الشخصيات ودودة حقاً".

بينما قال شوارزنيجر (66 عاماً)، والذي قام بتصوير دوره في الجزء الأول من "المستهلكون" في 2009 عندما كان لايزال حاكم ولاية كاليفورنيا: "أنا من أكبر المعجبين بأفلام الإثارة، فهي دائماً طريقة رائعة لتسلية الناس، وكأنها لغة عالمية".

Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون

وتبادل الممثلون النكات بحرية، كما سخر ستالون وشوارزنيجر من تجاربهم الأقل نجاحاً والأكثر كوميدياً.

ولكن سرعان ما اتجه الحديث إلى السؤال عن مدة استمرار سلسلة الأفلام في ظل الإصابات المختلفة التي حدثت، والمشاكل التي عاناها الفريق أثناء التصوير.

Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون

وقال ستالون: "إن الجميع يتعرض للإصابة، لا يمكن تجنب ذلك. نحن نحاول اتخاذ احتياطاتنا، ولكن عندما تقوم بتمثيل لقطات الإثارة واقعياً تشعرنا هذه الكدمات بفخر".

ويقول ستالون: "نحن ندين للجيل القادم، ونريدهم أن يستمتعوا بالفيلم دون التسلل إلى السينما".

ومن المتوقع أن يعرض "ذي إكسبندابلز 3 " في بريطانيا في 14 أغسطس المقبل، بينما يستمر مهرجان كان السينمائي حتى 25 مايو الجاري.

Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون
Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون
Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون
Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون
نجوم الأكشن نجوم الأكشن
نجوم الأكشن نجوم الأكشن
Expendables المستهلكون Expendables المستهلكون

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