قصر فرساي يستقبل المدعوين لزفاف كيم كارديشيان

أعلن مصدر في قصر فرساي لوكالة "فرانس برس" أن كيم كارديشيان وكاني ويست سينظمان زيارة خاصة إلى هذا الصرح الجمعة في 23 مايو للمدعوين إلى زواجهما في اليوم التالي.

وستتم الزيارة بعد الإغلاق الرسمي لقصر لويس الرابع عشر الواقع على بعد كيلومترات قليلة من باريس على ما أضاف المصدر ذاته. وستتواصل الأمسية في مكان آخر لم يحدد.

ويحيط مغني الراب الأميركي وخطيبته نجمة تلفزيون الواقع منذ أشهر زواجهما ببعض المفاجآت.

وتفيد مواقع تعنى بأخبار المشاهير أن ويست وكارديشيان اللذين لديهما طفلة صغيرة، تزوجا مدنياً في كاليفورنيا مطلع مايو. إلا أن إينا تريسيوكاس، الناطقة باسم عائلة كارديشيان، قالت إنه "لا تعليق" على هذا النبأ، رداً على أسئلة وكالة "فرانس برس".

وتفيد آخر المعلومات أن جزءاً كبيراً من الاحتفالات بالعرس ستقام السبت في فلورنسا في قلعة فورتي بيلفيديري العائدة إلى القرن السادس عشر والتي بنتها عائلة مديسيس وتستخدم الآن لإقامة المعارض على ما ذكرت الصحف الإيطالية.

وأكد ناطق باسم بلدية فلورنسا الجمعة هذه المعلومات، مشيراً إلى أن المال الذي سيدفعه الزوجان سيستخدم في تمويل مشاريع في المدينة.

وقد طرحت أسماء قصور فرنسية عدة كمكان محتمل لزواج النجمين.

وكان مغني الراب وخطيبته زارا نهاية يناير قصر فرساي حيث كانا يرغبان على ما يبدو بإقامة زفافهما، إلا أن رئيسة قصر فرساي كاترين بيغار أوضحت لهما أنه من غير الممكن الاحتفال بزفاف في هذا المكان.

إلا أن كاني ويست وكيم كارديشيان اختارا رغم ذلك أن يكون قصر فرساي ضمن الاحتفالات.

وقال القصر والثنائي في بيان مشترك وصلت نسخة منه وكالة "فرانس برس": "كيم كارديشيان وكاني ويست قررا أن يطلعا المدعوين على قصر فرساي خلال زيارة خاصة تنظم في 23 مايو عشية زواجهما".

وأضاف البيان: "بخيارهما هذا يساهمان بفهم أفضل وبصيانة التراث الاستثنائي لقصر فرساي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث البشري العالمي".