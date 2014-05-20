الحجار يطرح ألبومه مجاناً ويكشف كواليس لقائه بالسيسي

كانت التكهنات تشير إلى اقتراب حل أزمة المطرب علي الحجار مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، ومنحه ترخيصا بطرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "م الآخر"، بعد انتداب رقيب جديد للهيئة بدلا من المخرج أحمد عواض الرقيب السابق، إلا أن الأمور عادت مرة أخرى إلى المربع رقم صفر، ليقرر المطرب المصري طرح ألبومه بالمجان.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، كشف الحجار عن تفاصيل الأزمة حينما عاد من إمارة الشارقة بعد مشاركته في عرض "عناقيد الضياء"، حيث استدعاه وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب، من أجل الاجتماع برئيس هيئة الرقابة الجديد وحل الأزمة.

وأشار إلى أن الأمور كانت تسير بشكل إيجابي من قبل المسؤولين، ما جعل لديه شعورا بأن الألبوم سيطرح بالأسواق، إلا أن موظفي الهيئة عادوا مرة أخرى ليتعنتوا في إصدار التصاريح، مطالبين بأوراق بات من الصعب استخراجها، من بينها تنازلات عن الأغنيات من مؤلفين فارقوا الحياة، والبعض الآخر لم يستدل على مكانه في الوقت الحالي.

وأخذت الأمور في التعقيد، كما تأجلت الاجتماعات أكثر من مرة، ما دفع صاحب أغنية "ضحكة المساجين" إلى اتخاذ قراره بطرح ألبومه بالمجان عبر الإنترنت، كما أكد أنه سيقوم بطباعته وإهدائه لجمهوره في حفله المقبل بساقية الصاوي نهاية الشهر الجاري.

صناعة الفن تنهار

واعتبر الحجار أنه يحرص على تقديم أغنيات هادفة، ولا يلجأ إلى ما أسماه "الهلس"، مشيرا إلى أن صناعة الفن تنهار في الوقت الحالي، وما يزيد من ذلك هو البيروقراطية التي يتم التعامل بها، والاهتمام بالتفاصيل المكتبية دون أن يكون هناك اهتمام بالمحتوى نفسه.

مشددا على أن الفن شيء هام للغاية، والكثيرون عرفوا مصر بأم كلثوم وعبدالحليم حافظ، وهو الشيء ذاته الذي يحدث في الوطن العربي بأكمله، الذي يكون الفن في أوقات كثيرة عنوانا له.

برنامج جديد في رمضان

وفي خطوة رمضانية جديدة، أعلن الحجار انتهاءه من تصوير شوط كبير من حلقات برنامج جديد يحمل اسم "مسحراتي ولاد البلد"، المقرر عرضه في رمضان، وهو عبارة عن 30 حلقة غنائية شعرية، تتناول المهن التي انقرضت في مصر.

ويشارك إلى جواره في الحلقات عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمود الجندي وأشرف عبدالباقي وعبدالرحمن أبو زهرة، ويقوم بالتلحين صلاح الشرنوبي، وتم التصوير في العديد من الأماكن السياحية في مصر، من بينها منطقتا الحسين والجمالية، على أن يقوم البرنامج بإلقاء الضوء على تلك المهن، وما هي حكايتها.

تفاؤل بلقاء السيسي

وفي المشهد السياسي، انتقل الحجار هذه المرة من تأييد حمدين صباحي في الانتخابات الماضية إلى دعم المشير عبدالفتاح السيسي، الذي التقاه ضمن وفد الفنانين قبل يومين.

حيث أكد الحجار أنه يؤيد السيسي في هذه المرحلة، معتبرا أن كواليس حدثت خلال لقائهم له، كشفت لهم عن كونه يدرك أهمية الفنانين وما يقدمونه، خاصة عندما حرص السيسي على مصافحة الفنانة فاتن حمامة، بعدما كان قد صعد إلى المنصة، وهو ما يدل على فهمه أن الفن رسول للبلاد.

وأوضح الحجار أن السيسي كان حريصا على الاستماع لكل ما يقوله الفنانون، ولم يعدهم بإصلاحها على الفور حتى لا تحسب عليه هذه الوعود، ولكنه وعدهم بأن هذه الآراء هامة للغاية، وتحدث بشكل منطقي حسبما رأى الحجار.

واعتبر الحجار أن الجميع ينتخب مرشحه وفقا لبرنامجه، ولكن السيسي لديه ميزة كبرى، خاصة أنه ينفذ البرنامج الخاص به منذ يوليو الماضي، وهو ما يمنحه ثقة المواطن المصري.

واختتم الحجار تصريحاته بالإعراب عن سعادته من أغنية حسين الجسمي الأخيرة "بشرة خير" التي قدمها المطرب الإماراتي الذي يعتز بصداقة الحجار كثيرا، خاصة أنهما شاركا معا في عرض "عناقيد الضياء"، كما أكد أنه نقل إعجابه بالأغنية لمؤلفها أيمن بهجت قمر مؤخرا، كما أنها كشفت عن مدى حب الجسمي لمصر، وهذه ليست المرة الأولى التي يعبر فيها عن حبه.