سلمى حايك في "كان": فخورة بلبنانيتي

خطفت الممثلة والمنتجة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك الأضواء في مهرجان "كان" السبت، مع عرض أجزاء من فيلم الرسوم المتحركة "النبي" المقتبس عن رواية جبران خليل جبران.

ويشارك في إنجاز الفيلم عشرة مخرجين كانوا حاضرين في غالبيتهم خلال تقديم مقاطع من الفيلم الذي ما زال قيد العمل، وهو من إنتاج سلمى حايك بدعم من قطر ودول أخرى. ويضع ممثلون كبار أصواتهم على الشخصيات المتحركة، من بينهم سلمى حايك، ووليام نيسون الذي يؤدي صوت النبي في الفيلم، فضلاً عن ألفرد مولينا، وجان كازينسكي، وفرانكلين ييلا.

وخلال التقديم عرّفت سلمى حايك بالمشروع وصحّحت للمندوب العام للمهرجان "تييري فريمو" حين عرّف عنها بأنها مكسيكية بالقول: "أنا لبنانية أيضاً وفخورة بكوني امرأة تنتمي أيضاً إلى البلدان العربية".