سميرة سعيد تفوز بجائزة "ميوزك أوورد" العالمية

فازت المطربة المغربية سميرة سعيد بجائزة الموسيقى العالمية Music Award عن أغنيتها "ما زال" التي لاقت نجاحا كبيرا منذ طرحها قبل أشهر.

وتفوقت سميرة على نجوم عالميين، أمثال الليدي غاغا وريانا وشاكيرا، اللاتي تنافسن معها على جائزة أفضل أغنية منفردة، حسب ما أعلنه الموقع الرسمي لجائزة "ميوزك أوورد".

وكانت سميرة سعيد قد طرحت أغنية "ما زال" قبل أشهر، لتعود بها إلى الساحة الفنية بعد غياب دام 4 سنوات، ورغم أن سميرة مقلة بالغناء باللهجة المغربية فإن أغانيها المغربية غالبا ما تحقق نجاحات، كما حدث مع أغنية "يوم ورا يوم" التي عادت بها إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، وحققت بها نجاحا كبيرا حين فازت بجائزة "ميوزك أووردز" للمرة الأولى كأفضل ألبوم في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المكتب الإعلامي للفنانة سميرة سعيد "في الوقت الذي يعمل فيه النجوم على تجهيز ألبومات كاملة لتسجيل عودة قوية للسوق والجمهور، اكتفت الديفا سميرة سعيد بأغنية منفردة واحدة حققت نجاح ألبوم كامل في شهور قليلة، وبعد أن فازت في عدد من سباقات الأغاني على مستوى التلفزيونات العربية والأوروبية، حصلت على جائزة الوورد ميوزك أوورد لأفضل أغنية منفردة".

وتستعد سميرة للسفر إلى إمارة موناكو في الـ27 من مايو الجاري، حيث ستقدم عرضا خاصا لأغنيتها "ما زال" في حفل توزيع الجوائز الذي يحضره نجوم الفن والإعلام في العالم.

وأعربت النجمة المغربية عن سعادتها بتتويج أغنيتها بجائزة أفضل أغنية منفردة على مستوى العالم، وأكدت أنها سوف تبذل قصارى جهدها في الحفاظ على هذه المكانة الكبيرة، وتقديم الجديد والفريد والمميز لجمهورها.

وقامت سميرة سعيد مؤخرا بتصوير أغنيتها "ما زال" في القاهرة مع المخرج جميل المغازي، ومن المتوقع أن يحمل ألبوم سميرة الجديد اسم الأغنية، احتفاء بنجاحها، فمنذ طرحها حققت الأغنية أصداء واسعة على مستوى الوطن العربى عموما، والمغربى خصوصا.