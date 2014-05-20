"العربية" تعرض فيلما خاصا في ذكرى مجزرة الحولة بحمص

يصادف 25 مايو الذكرى السنوية لمجزرة الحولة، وهي إحدى أولى المجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حمص.

وفي هذه المناسبة تعرض "العربية" فيلماً خاصاً عن الحولة، حيث انطلقت مجموعة من الشباب من مدينة تلبيسة المحاصرة إلى سهل الحولة المحاصر بعد المجزرة، للمساعدة والتوثيق.

هي رحلة العبور من الحصار إلى الحصار بداية الطريق ظلام ونهايته ظلام أيضاً، وما بين الظلام والظلام هناك ضوء تلك هي إرادة الحياة، إرادة الحياة التي لا تنكسر رغم كل الصعاب التي يمر بها أهل الحولة، ورغم ضيق العيش فإن الناس يحاولون التكيف مع هذه الظروف ويحاولون ما استطاعوا تحسين ظروف الحصار تلك لإثبات أن إرادة الحياة سوف تبقى رغم كل الموت والمجازر.

المجزرة حاضرة بكل تفاصيلها بما يخبره من شهدوها حاضرة بعيون الطفل "علي" الذي فقد كل عائلته في كابوس فأصبح هذا الكابوس هو الحقيقة المطلقة الوحيدة في حياة هذا الطفل في حياة كل من شهد مجزرة وحياة كل من فقد عزيزاً.

ويعرض الفيلم يوم السبت الموافق 25 مايو في تمام الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش (22:30 بتوقيت السعودية).