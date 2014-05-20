"جزيرة الأقباط" فيلم وثائقي من إنتاج "العربية"

تعرض قناة "العربية" فيلما وثائقيا يتمحور حول الأقباط في مصر، فمنذ ثورة 25 يناير 2012 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وصولاً إلى ثورة 30 يونيو 2013 التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي وأنهت حكم الإخوان، عاش أقباط مصر فترات قلق وخوف على المصير، حملت البعض منهم على الهجرة، وزادت من تمسك البعض الآخر بالبقاء ومواجهة التقلبات، تمسكاً بحقوق المواطنة والمساواة مع سائر أطياف المجتمع المصري.

"جزيرة الأقباط" فيلم جديد من إنتاج "العربية" في جزءين، يحاول استنباط مشاعر أقباط مصر عبر نماذج متعددة من الشخصيات التي يعكس كل منها تفاعله مع التحولات المصيرية العاصفة بمصر خلال فترة زمنية تبدو في الظاهرة قصيرة لكنها أنتجت ثورتين، وأطاحت برئيسين وعهدين، وتقف اليوم على عتبة عهد جديد.

ويعرض الجزء الأول يوم الجمعة 23 مايو 20 بتوقيت غرينتش 23 بتوقيت السعودية.

والجزء الثاني يوم السبت 24 مايو 20 بتوقيت غرينتش 23 بتوقيت السعودية.