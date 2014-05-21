حمّى الـ"سيلفي" تجتاح مهرجان كان السينمائي

لم ينج مهرجان كان السينمائي من حمّى الـ"سيلفي".. هذه الطريقة الخاصة لالتقاط صور ذاتية بواسطة هاتف ذكي. وكان طبعاً أشهر "سيلفي" هو الذي جمع أكبر نجوم هوليوود خلال حفل جوائز الأوسكار منذ عدة أشهر قليلة.

وظهر هذا الأسبوع خلال أكبر وأشهر مهرجان سينمائي في كان عدد من النجوم وهم يلتقطون لأنفسهم الصور بواسطة الهواتف الذكية، وعلى الأخص على السجادة الحمراء أو الدرج الشهير في قصر المهرجانات في كان.

فهذه اللحظة خاصة جداً، ويتطلع إليها عدد من جمهور المشاركين بالمهرجان بشغف، حيث يرغبون بالاحتفاظ بذكرى من هذه اللحظات الممتعة، خصوصاً في مدينة مثل كان.