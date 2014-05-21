درويش يكشف حقيقة الصلح مع مصطفى كامل بعد لقاء السيسي

بعد أقل من شهر على انتهاء الخصومة الأبرز في مصر، بين مرتضى منصور وأحمد شوبير، عقب تدخل المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي، ها هو الوسط الفني على أعتاب انتهاء أبرز خصوماته في الفترة الأخيرة، التي تجمع بين إيمان البحر درويش ومصطفى كامل في صراعهما على مقعد نقيب الموسيقيين.

وتواجد الثنائي في لقاء الفنانين بالمشير عبدالفتاح السيسي قبل يومين، والتقطت لهما صور مشتركة، على الرغم من كون الساحة الفنية شهدت عراكاً كلامياً بين كليهما على مدار الشهور الماضية.. وفسر البعض هذه الصور على أنها مصالحة تحت رعاية السيسي.

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكد الفنان إيمان البحر درويش، أن الدكتور محمد أبو شقة، عضو الحملة الانتخابية للمشير السيسي، أبلغه خلال الاجتماع أن المشير يريد للخلافات أن تنتهي، وهو ما فسره درويش على النحو التالي: "هذا الرجل يريد أن تكون مصر كلها يداً واحدة، بغض النظر عن الأسماء المتصارعة".

وبدوره أكد البحر درويش لأبو شفة أن الخلاف بينه وبين كامل غير شخصي، والأمر متعلق فقط بنقابة الموسيقيين. وبعدها تصافح درويش مع كامل، الذي أكد للحاضرين أن إيمان البحر درويش هو شقيقه الأكبر. ثم التقط الثنائي صوراً تذكارية، وحرصا على التقاط صور بصحبة السيسي والعديد من الفنانين الذين حضروا اللقاء.

اعتذار رسمي

كل ما جرى لم يمنع درويش من التأكيد على أنه مازال يسعى إلى تطهير نقابة الموسيقيين من الفساد، مشيراً إلى أن مصطفى كامل يعلم أن هناك فساداً في النقابة، وأنه لن يكون هناك تسامح مع من أهدر المال العام.

واعتبر درويش أنه لابد من أن يكون هناك اعتذار رسمي من قبل مصطفى كامل، حتى تعود الأمور إلى طبيعتها بين الثنائي، خاصة أنه يرى أن اتهامات زائفة ألحقت به في الفترة الماضية.

وتطرق درويش إلى اجتماع الفنانين بالمشير السيسي، موضحاً أنه "في مثل هذه الظروف يقوم المرشح الرئاسي بمحاولة استمالة الوفود لصالحه ولكن السيسي لم يفعل ذلك، بل أطلعهم على حقيقة الأوضاع، وأكد لهم أن مصر تمر بفترة عصيبة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة، ولابد أن تكون لهم الأولوية".

وعن ردود أفعال الفنانين خلال اللقاء، أوضح درويش أن الكل أكد على تأييده للسيسي. وأضاف أنه، وعلى مستواه الشخصي، "فخور بالسيسي" الذي اعتبره في نفس المكانة التي غنى بها جده سيد درويش للزعيم الراحل سعد زغلول.

واختتم درويش تصريحاته بالتأكيد على أن مصر في حال فوز السيسي بالانتخابات، سيكون لها "شأن مختلف، خاصة أنه يعرف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه".