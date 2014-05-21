نجوم ومقدمو برامج بمصر يرقصون على أنغام "بشرة خير"

لم يتوقف نجاح أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، عند حد اقترابها من المليون الرابع في عداد المشاهدات عبر موقع "YouTube" خلال أربعة أيام، بل إنها أصبحت تشكل حالة من حالات الهوس عند البعض، الذي بات يرقص بمجرد استماعه إليها.

فقام بعض الفنانين بنشر مقاطع فيديو لهم أثناء الاستماع للأغنية التي كتبها أيمن بهجت قمر، ولحنها عمرو مصطفى، وقاموا بالرقص الجماعي عليها.

السقا يرقص مع الحصان

فكان أحمد السقا إلى جوار حصانه يرقص على أنغام الأغنية، بعدما قام بنشر المقطع عبر حسابه على "إنستاغرام"، وظهر السقا في الفيديو وهو يقوم بعمل حركات راقصة بصحبة حصانه على أنغام الجسمي، وسط تشجيع البعض للحصان من أجل أن يرقص.

وعلى الجانب الآخر، لم تخل كواليس مسلسل "سيرة حب" الذي تقوم ببطولته سيرين عبدالنور وخالد سليم ومكسيم خليل، من الرقص على أنغام الأغنية، حيث قام خالد سليم ورشا مهدي المشاركة في بطولة العمل، بنشر مقطعي فيديو عبر "إنستاغرام" لفريق العمل خلال الكواليس وهم يرقصون انفعالاً بالأغنية.

ووجه خالد سليم رسالة إلى حسين الجسمي في تعليقه على الفيديو قائلاً: "ربنا يسعدك يا حسين يا جسمي يا أصلييييي"، خاصة أن الثنائي تربطهما علاقة صداقة.

الكاميرا تلتقط رقص عمرو أديب

إن كان هؤلاء اختاروا نشر المقاطع الخاصة بهم، فإن الأمر اختلف بعض الشيء مع اثنين من مقدمي البرامج، حيث التقطتهما الكاميرا وهما يرقصان على الأغنية أثناء عرضها.

الأول هو عمرو أديب الذي خصص فقرة كاملة للاحتفاء بالأغنية، وما تحمله من بهجة وتفاؤل وسعادة، إضافة إلى كونها رسالة للجميع بأن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية، وبعد إجراء مداخلة مع مؤلفها وملحنها قرر أن يعرض الكليب للجمهور، وخلال عرض الأغنية التقطت الكاميرا أديب وهو يؤدي حركة راقصة، كما ظهر وهو يردد كلمات الأغنية.

الوضع نفسه تكرر مع تامر أمين، الذي خصص جزءا من مقدمة برنامجه للحديث عن الأغنية، وطالب الجميع بتجاهل الحديث عن اللحن، والجدل المثار حوله من كونه مأخوذا عن لحن آخر أم لا، والتركيز فقط على الرسالة التي تحملها الأغنية، التي عرضها وأخذ يرقص عليها خلال تواجده في الاستوديو وهو مبتسم.

وتحرص كلمات الأغنية على تشجيع المصريين من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى نهاية الشهر الجاري.