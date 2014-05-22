إيطالي من أصل لبناني يلهب "مهرجان كان" بسهرة ساحرة

كعادته مثل كل عام أقام فواز غريوزي، صاحب دار "دي غريزوغونو" للمجوهرات حفلاً سنوياً على هامش "مهرجان كان" السينمائي في فندق "ايدن روك" على بعد ١٥ كيلومترا من مدينة كان.

وحضر الحفل عدد من زبائن فواز غريوزي وهو إيطالي من أصل لبناني أنشأ دار "دي غريزوغونو" وجعل منها واحدة من أهم دور المجوهرات في العالم.

كما حضر عدد من النجوم العالميين، أمثال شارون ستون وروزاريو داوسون وأنطونيو بانديراس وباريس هيلتون وكذلك مصمم الأزياء أوزوالد بواتنغ والنجمة الشابة كارا ديليفين وغيرهم.

كما حضرت شخصيات عربية مرموقة مثل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والزميلة الإعلامية ريا أبي راشد.

وانتهى العشاء بحفل راقص بعد منتصف الليل، بينما كانت مئات السيارات الفاخرة الكبيرة تنتظر في الخارج في طريق مدينة "انتيب" الضيقة.



