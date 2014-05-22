المنافسة تشتعل بين أفلام "كان" لنيل السعفة الذهبية

تتواصل العروض السينمائية لمهرجان "كان" السينمائي في دورته 67 بحضور نجوم صناع السينما الذين قدموا أفلاما مميزة في الأسبوع الأول من المهرجان، وفي مقدمة الأفلام التي دخلت المنافسة لنيل السعفة الذهبية للمهرجان يأتي الفيلم التركي "نعاس الشتاء" لمخرجه نوري سيلان الذي قدم فيلما لافتا عن حياة المثقف في أجواء شتاء ثلجي في أعالي الأناضول وعلاقته بالعائلة والمجتمع، بعد إحالته إلى التقاعد، والفيلم يحتوي على صور جمالية رائعة وعالية الجودة بسبب تقنيات التصوير المتقدمة.

أما الفيلم البريطاني "السيد تيرنر" للمخرج مايك لي الذي يحتفي بالفنان التشكيلي وليام تيرنير العاشق للطبيعة والحياة والتي شكلت المادة الأساسية لمدرسته الواقعية في الرسم وتحدث عنه المخرج مايك لي في مؤتمره واصفا إياه بالفنان العبقري.

وقال إنني رسمت هذا الفيلم على طريقة تيرنير الواقعية، بحثنا كثيرا عن حياة هذا الفنان الانطباعي المهم العاشق للرسم والطبيعة التي شكلت محورا مهما لأعماله التي جمعت مؤخرا في المتحف البريطاني.

كما توقف نقاد المهرجان عند الفيلم الموريتاني "تنبكتو" للمخرج عبد الرحمن سيساكو وهو فيلم يحارب عنف الجماعات المتطرفة التي اقتحمت المدينة وحاولت أن تفرض قانونها بالقوة، إلا أن الإسلام المعتدل هو الذي يعيد السيطرة على المدينة في نهاية المطاف.

أما الفيلم الفرنسي، والذي قام بإخراجه "برتران بينلو" فيتناول حياة مصمم الأزياء الفرنسي ايف سان لوران مركزا على حياته المليئة بالشهرة والترف التي عاشها بين باريس ومراكش دون التركيز على عبقريته في عالم الأزياء.

وعن تقمص شخصية "سان لوران" ومدى التزام المخرج بذلك، قال الممثل الذي جسد شخصية ايف سان لوران "غاسبار اولييه"

"الهدف ألا أكون ايف سان لوران، إنما أجسد شخصيته بشكل صادق بالاتفاق مع المخرج، لذلك مزجت بين شخصيتي وبين شخصية لوران الغريبة بعض الشيء".

وتنافس أفلام أخرى على جوائز المهرجان من بلجيكا وكندا والمكسيك وأميركا وإيطاليا عبر فيلم المذهلة وهو فيلم حميمي لمخرجته الشابة "اليجا روركفر" ويتوقع أن ينال على إحدى جوائز المهرجان وأفلام أخرى سيتم عرضها في الأيام الثلاثة الأخيرة من عمر المهرجان.