بالفيديو.. الشاب خالد يغني "السيسي وا"!

يبدو أن معركة الرئاسة دخلت حتى صعيد الغناء في مصر ومن بابه العريض، فقد أثار مغني الراي الجزائري، الشاب خالد، جدلاً واسعاً بعد أن غنى أغنيته الشهيرة مستبدلاً "دي دي وا" بـ "سيسي وا" في حفل بورتو كايرو، الذي أقيم في 8 مايو.

وعلى الرغم من أن الحفل أقيم قبل أسبوعين تقريباً، إلا أنه أثار العديد من التعليقات، منها من رحب بالأمر ومنها من انتقده.

وكان المغني الجزائري بقي في القاهرة لمدة يومين ليعود بعدها إلى محل إقامته في (لوكسمبورج) بصحبة زوجته.

يذكر أن آخر حفل أحياه الشاب خالد في مصر كان مع المطرب محمد منير منذ أكثر من 4 سنوات.