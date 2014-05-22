صوفيا لورين تعود للسينما بفيلم قصير في "كان"

ما زالت النجمة الإيطالية صوفيا لورين تسرق أضواء الشهرة بحضورها الذي لا يقاوم، تلاحقها كاميرات المصورين ومواعيد الصحفيين التي لا تنتهي رغم أنها في الثمانين من عمرها.

وفي يوم تكريمها أمس وضمن البروتكول لمهرجان "كان" السينمائي كانت مواعيدها مزدحمة لكنها توقفت كثيرا مع المصورين الفوتغرافيين وتذكرت رحلتها معهم وما إن انتهى التصوير حتى جلست صوفيا لورين بينهم وراحت تسترجع معهم صور الماضي وحديث الذكريات مع من رافقها رحلتها السينمائية، شكرتهم وداعبت من تعرفهم واستعادت بعض أسماء من نستهم، قالت لهم: "أشكركم على كل شيء، أتعبتكم في مواعيدي".

إنه رد الجميل من نجمة بحجم صوفيا لورين للمصورين وللصحفيين الذين قاموا بأرشفة وكتابة تاريخ طويل عن هذه النجمة التي قدمت الكثير للسينما العالمية.

"الصوت الإنساني"

إلى جانب حضورها كضيفة شرف لمهرجان كان هذا العام قدمت أيضا فيلمها القصير "الصوت الإنساني" وهو من إخراج ابنها المخرج إدواردو من زوجها المنتج السينمائي كارلو بونتي والفيلم مقتبس عن قصة قصيرة للأديب الفرنسي "جان كوكتو" وتدور أحداث الفيلم في العاصمة الإيطالية روما، ومدينتي نابولي وأوستيا واستطاع ابنها أدوردو أن يعيدها الى التمثيل ببطولة فيلمه القصير منذ مشاركتها بدور مساعد في الفيلم الاستعراضي "تسعة" سنة 2009.

كما حضرت بعدها عرض نسخة مترجمة من فيلمها الرائع "الزواج على الطريقة الإيطالية" الذى أخرجه "سيفيتوريو دى سيكا" سنة 1964 وقام المهرجان بترميمه وتصحيح بعض عيوب النسخة القديمة.

وكانت صوفيا لورين قد نالت جائزة أحسن ممثلة في مهرجان "كان" سنة 1961 عن دورها في الفيلم الإيطالي "امرأتان"، وكذلك أوسكار أحسن ممثلة عن نفس الدور، كما أنها تولت رئاسة لجنة التحكيم الدولية في "كان" سنة 1966.

درس في السينما

وقدمت النجمة الإيطالية صوفيا لورين درساً في السينما أمام رواد ونقاد المهرجان وتحدثت عن تجربتها وعن مسيرتها السينمائية الحافلة بالأفلام والجوائز وتحدثت كثيرا عن ذكرياتها مع أهم النجوم وكبار المخرجين في العالم الذين تعاملت معهم.

وتعتبر صوفيا لورين النجمة الإيطالية الأشهر على الساحة الدولية بفضل أفلامها الإيطالية وخاصة الأميركية التي قامت ببطولتها اعتبارا من سنة 1957 أمام أشهر النجوم الأميركيين الذين وقفت إلى جانبهم في التمثيل مثل جون وين وكاري جرانت ومارلون براندو وعمر الشريف ووليم هولدن وتشارلتون هستون وأنتوني كوين وغيرهم.

أجمل امرأة إيطالية

وفي استطلاع عالمي للرأي نشرت نتائجه وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، شارك فيه 170 خبيراً من أهم خبراء الجمال، في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول جميلات السينما في العالم حلت صوفيا لورين في المركز الأول، تلتها الممثلة في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية فلوريا فلوريو، فالممثلة مونيكا بيلوتشي ثم راقصة الباليه كارلا فراتشي.



