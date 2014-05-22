وفاة المخرج مدحت السباعي زوج ابنة فريد شوقي

توفى صباح اليوم الخميس، المخرج السينمائي المصري مدحت السباعي عن عمر يناهز 65 عاماً، إثر تعرضه لوعكة صحية، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه عصر اليوم في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

والمخرج الراحل من مواليد 25 أغسطس 1949، وهو والد الفنانة ناهد السباعي وزوج المنتجة ناهد فريد شوقي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي.

قام السباعي بإخراج العديد من الأفلام والمسلسلات، وفي بداية مشواره الفني أخرج فيلم (وقيدت ضد مجهول) عام 1981 وفيلم (الجريح) عام 1985 و(حارة الجوهري) عام 1987.

تركت أفلامه بصمة في تاريخه كصانع أفلام، وتنوعت ألوانها فقد أخرج فيلم (امرأة آيلة للسقوط) عام 1992 وفيلم (ثلاثة على مائدة الدم) عام 1994. وفي عام 2013 أخرج مسلسل (نظرية الجوافة) وهو من تأليفه أيضًا.

وكان السباعي قد دخل إلى غرفة العناية المركزة منذ شهرين بمستشفى الأنجلو بميدان رمسيس، بعد تعرضه لجلطة دماغية.