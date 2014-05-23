أغنى ممثل في العالم من أم سورية!

إذا صدقت تصنيفات شركة Wealth X التي تعنى بتصنيف الملاءة المالية عالمياً، ومقرها سنغافورة، فيبدو أن الممثل الأغنى أو الأكثر "ملاءة مادية" في العالم هو الكوميدي الأميركي جيروم ألين ساينفيلد البالغ من العمر 60 عاماً، بثروة قدرت بنحو 820 مليون دولار. يليه في سلم أكثر 10 ممثلين في هوليوود وبوليوود ثروة، الممثل والمنتج الهندي شاه روح خان والمعروف اختصاراً بشاروخان. وفي ذات القائمة، جاء الممثل توم كروز ثالثاً بثروة قدرت بـ480 مليون دولار، وتبعه الممثلان جوني ديب وتايلر بيري بحوالي 450 مليون دولار لكل منهما.

والمفارقة أن أغنى 10 ممثلين في القائمة هم جميعاً من الرجال، مطيحين بذلك بالجنس اللطيف، بحسب ما ذكرت مجلة التايم.

يذكر أن ساينفيلد من أب يهودي مجري وأم يهودية سورية. ويقوم بكتابة معظم المواد الكوميدية التي يقدمها، ومن أشهر أعماله المسلسل الكوميدي الشهير "ساينفلد" الذي استمر بثه من عام 1989 حتى عام 1998، الذي يزخر بالنقد الاجتماعي الساخر.

إلى ذلك، تضمنت القائمة في المركز السادس جاكس نيكلسون، وتوم هانكس، بيل كوزبي، كلينت إيستوود، وأخيراً آدم ساندلر.