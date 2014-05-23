فيلم "البحث".. معالجة ناقصة لحرب الشيشان

يعود المخرج الفرنسي ميشال هازانافيسيوس إلى مهرجان كان السينمائي بعد النجاح الذي حققه فيلمه الحائز على الأوسكار "الفنان" قبل عامين، يعود هذا العام بفيلم "البحث" وتلعب فيه زوجته بيرينيس بيجو أحد الأدوار الرئيسية.

ويروي الفيلم أحداث الحرب الثانية في الشيشان بين الجيش الروسي وانفصاليين من خلال قصة طفل شيشاني يُدعى "حاجي" قُتل والداه أمام عينيه على يد الجيش الروسي، فيهرب مع شقيقه الرضيع الذي يضطر إلى تركه أمام أحد المنازل بعد أن عجز عن حمله وإطعامه ولخوفه أيضاً من بكائه المستمر الذي ربما يكشف اختباءه من قوات الجيش الروسي المنتشرة في مدينته، لكن أختهما "ريسا" تجد الرضيع بعد بحث طويل ومتعب، فيما يصل "حاجي" إلى إحدى المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبي وتساعده إحدى المشرفات على حقوق الإنسان "بيرينيس بيجو" وتسمح له بالمبيت والعيش مؤقتاً في بيتها.

الكاميرا تكشف بشاعة الحرب

الفيلم صُوّر بكاميرا ذكية، وهي عبارة عن وثيقة عسكرية قام بتصويرها أحد الجنود الروس يوثق حالة تصفية عائلة "حاجي" وينتهي بها، مروراً ببشاعة حرب عام 1999.

ويقول المخرج عن اختياره لموضوع الشيشان: "هناك أشياء كثيرة منها نسيان من ماتوا وقمعوا في الشيشان، وهذا الفيلم يختلف عن فيلمي السابق "الفنان"، في هذا الفيلم هو موضوع "البحث" بالجرائم البشعة التي ارتكبت من قبل الجنود الروس ضد المدنيين العزل.

متابعة مصير 3 عائلات

يتابع الفيلم مصير أربع شخصيات سيقودها الصراع إلى أن تتقاطع فيما بينها، والشخصيات هي "حاجي" الذي شهد مقتل والديه ومجندة روسية نزع عنها الجيش إنسانيتها، وفتاة مكلفة بمهمة لدى الاتحاد الأوروبي مقتنعة بأنه يمكن للأفكار أن تنتصر على الإدارة.

ولا يتبنى الفيلم وجهة نظر أي من طرفي الصراع، ولكنه يتحدث عمن يتحمّل وزر الحرب، من عسكريين ومدنيين.

أفلام وجوائز

عرض فيلم "البحث" للفرنسي ميشال هازانافيسيوس في مهرجان كان 2014 ضمن المسابقة الرسمية للفوز بالسعفة الذهبية. وكان فيلم "الفنان" لميشال هازانافيسيوس دخل تاريخ جوائز الأوسكار عام 2012 بعد أن فاز بخمسة من الأصنام الصغيرة.

وتتقمص زوجته الممثلة بيرينيس بيجو في الفيلم إحدى الأدوار الرئيسية، وفازت بيجو العام الماضي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان "كان" عن أدائها في فيلم "الماضي" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي.