"الخيانة" تجمع ممثلين من لبنان ومصر وسوريا

الخيانة تجمع ممثلين من العالم العربي (لبنان وسوريا ومصر) لمعالجتها بطريقة مبتكرة ومختلفة في مسلسل "لو".

ولهذا الغرض، انعقد مؤتمر صحفي في فندق "سمول فيل" في بيروت للإعلان عن إطلاق مسلسل "لو"، وهو تمثيل لبناني سوري مصري مشترك.

وحضر المؤتمر القائمون على هذا العمل، وهم المنتج (صادق الصباح)، والمخرج (سامر البرقاوي) والممثلون، نادين نجيم، يوسف الخال،عابد فهد،ديما بياعة،عبد المنعم العمايري.

وبعد المؤتمر كان لـ"العربية نت"، لقاءات مع المخرج والممثلين المشاركين في المسلسل.

"لو".. قصة مثيرة في مجتمع عربي

وفي هذا السياق، قال المخرج سامر البرقاوي إن مسلسل "لو" يتميز بجدية وخصوصية لأنه يتناول قضية الخيانة في مجتمعاتنا العربية والنظرة إليها بالنسبة لنا، موضحا أن العمل يمتلك الشرط الفني الذي يجعله في الصدارة، ومن المفروض أن نكون متجهين إلى عمل يستحق الوقوف عنده وهذا يقرره مزاج المشاهد العربي".

وأشار سامر في ذات السياق، الى أنه "وبسبب وجود أبطال من سوريا ومصر، ضمن السياق الدرامي للعمل فإنه سيتميز بطلّة عربية وهذا بحد ذاته يفترض أن يؤدي الى نسبة مشاهدة كبيرة وسيقدم نوعاً من الدراما اللبنانية بطابع ونكهة عربيتين ما سيشكل حافزاً لنجاح العمل".

أما الممثلة وبطلة العمل نادين نسيب نجيم (ليلى في المسلسل)، فقد حضرت المؤتمر وبوادر الحمل ظاهرة عليها، وهي التي غابت فترة طويلة عن الشاشة الصغيرة بعد الزواج ثم الحمل والإنجاب.

وقالت لـ"العربية نت": "أنا متفائلة بهذا العمل حيث سيعرض في شهر رمضان المقبل وفي ظل كمّ من المسلسلات الرمضانية، لأنني أعتبر أن الساحة تتسع للجميع وأن كل عمل جميل سيأخذ حقه، وهذا المسلسل من الأعمال الدرامية الجميلة والمميزة".

وتابعت نادين تقول إنها "تتوقع مسبقا أن يكون هذا المسلسل جيداً ولولا ذلك لما شاركت فيه أبداً".

وأشارت الى ان مشاركتها الممثل السوري عابد فهد في دور البطولة بهذا العمل، أمر أسعدها، معتبرة أن "التجربة حلوة، فهذا أضاف إليها كممثلة واستفادت من وجودها إلى جانب فهد في هذا المسلسل ولا مشكلة من التعامل معه ثانية في عمل درامي مقبل"، كما تقول.

وتمنّت نادين على المشاهد العربي أن يتابع هذا المسلسل لأنه سيعيش من خلاله حالة خاصة، سيتفاعل ويتعاطف ويفرح ويحزن ويبكي، وباختصار سيعيش مجموعة من المشاعر المتناقضة التي سيثيرها لديه مسلسل "لو"، حسب رأيها.

معاناة امرأة متزوجة وعاقر

الممثلة السورية ديما بياعة تجسد دور امرأة متزوجة تدعى "سارة" وهي امرأة عاقر وتعاني كثيرا، وتلعب شخصية امرأة مجنونة وعاطفية في آن واحد. وهي تقول إنها أحبت هذا الدور، (هي في المسلسل زوجة الممثل السوري عبد المنعم عمايري)، وهذه هي المرة الأولى التي تلعب فيها دور الأم. كما أنها بشكل عام تشجع العمل الدرامي العربي المشترك، كما صرحت للعربية نت.

واعتبرت ديما أن مشاركتها مع مجموعة ممثلين من لبنان وسوريا ومصر أمر جيد جدا ومشجع وهذه هي المرة الأولى التي تشارك في مسلسل من إنتاج لبناني، وتمنت أن يجمع التمثيل ما فرقته السياسة، فهذا العمل، برأيها، به تنوع أكبر واندماج مع خبرات مختلفة في الوطن العربي.

ولم تنكر المتحدثة أن الدور صعب، لكنها استخدمت شخصيتها العفوية خلال أدائه كي يستلطفها المشاهد ولا يكرهها في المسلسل.

أداء مختلف لقضية مختلفة

بدوره، الممثل عابد فهد (غيث في المسلسل)، قال إن الدور مختلف كما أن القضية المطروحة مختلفة، لذلك سيكون الأداء عنده مختلفاً، وهذا ما جعله يوافق على الدور، بعد أن اتفق مع المخرج على صيغة العمل وكيفية التطرق إلى موضوع الخيانة أو الخطيئة "التي ربما تكون غلطة ولها أسبابها العديدة"، وهذه الأسباب جعلته يتحمس لتأدية الدور.

وتابع فهد في ذات السياق أن ما جعله يوافق ومن دون تردد على المشاركة في هذا المسلسل، قراءته للحلقات الخمس الأولى منه.

وأشار أيضا الى أن التحدي يكون أكبر حين يكون المسلسل عربياً مختلطاً (لبناني سوري مصري)، خاصة أنه سيتم عرضه في شهر رمضان حيث نسبة المشاهدة تكون عالية جدا، فهناك جمهور عريض سيتابعه من مصر ولبنان وصولاً الى بلدان الخليج العربي.

حذر ثم تناغم مع الفكرة

أما الممثل يوسف الخال (جاد في المسلسل)، فقال إنه وافق لكن بحذر على هذا العمل وما شجعه هو شخصية كل من المنتج والمخرج والممثل، كما أن المضمون جيد، وهذه الأمور مجتمعة أزالت التردد والحذر عنده تلقائيا، "فالدراما ليست وليدة بل ناضجة وغنية".

ولم يشأ يوسف التطرق في حديثه عن الجديد الذي أدخله من شخصيته في هذا المسلسل، تاركا ذلك كمفاجأة للجمهور حين يشاهد العمل.

وأبدى الخال سعادته بالتعامل للمرة الثانية مع الممثلة نادين نجيم، لأنهما نجحا معا في أعمال سابقة كمسلسل "أجيال"، واعتبر أن الممثل عابد "هو شخص مميز بعمله" ولم يختبره من قبل، لكن بعد التعامل والاحتكاك معه عن قرب في هذا المسلسل، قال "أحببته واحترمته أكثر من قبل"، معتبرا أن أفضل المشاهد التي صورها طوال حياته التمثيلية كانت في هذا المسلسل مع فهد وهي من أمتعها، والتناغم بينه وبين عابد ونادين كان سيد الموقف.

كذلك، الممثلة المصرية لقاء سويدان واسمها داليا في المسلسل، وهي امرأة متزوجة في سن مبكرة لكنها منفصلة عن زوجها وتعود وتربطها علاقة برجل أكبر منها بأربعين عاما، وهو متزوج وله أولاد، فتنشأ المشاكل بينها وبين أولاده.

وبخصوص ما شجعها ورشحها للمشاركة في هذا العمل، فتقول إن المنتج اللبناني صادق الصباح هو السبب، وأكدت أنها كانت مرتاحة حين قرأت النص وتحمست للمشاركة مع نخبة من الممثلين في لبنان وسوريا، ولطالما كانت معجبة بأعمال المخرج سامر البرقاوي.

والجدير ذكره أن أغنية المسلسل ستؤديها النجمة اللبنانية إليسا، وهي من كلمات وألحان الفنان مروان خوري.