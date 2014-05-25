الفيلم التركي "نعاس الشتاء" يفوز بالذهب بمهرجان كان

منحت لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي برئاسة المخرجة النيوزلندية جين كامبيون السعفة الذهبية للفيلم التركي "نعاس الشتاء" للمخرج نوري جيلان، الذي أهدى جائزته إلى الشباب التركي الذين ضحوا بحياتهم في احتجاجات هذا العام.

وقال المخرج التركي الفائز بجائزة السعفة الذهبية للدورة 67 "إنها مفاجأة كبيرة هذا العام هو عام الذكرى المئوية للسينما التركية، إنها مصادفة جيدة أن أهدي هذه الجائزة للشباب في تركيا وأولئك الذين فقدوا حياتهم خلال العام الماضي".

كما منحت اللجنة التحكيمية جائزتها الخاصة مناصفة بين الفيلم الكندي "مومي" للمخرج الشاب اكسافييه دولان، والفيلم الفرنسي "وداعا للغة" للمخرج المخضرم جون لوك غودار.

أما جائزة الإخراج فقد فاز بها المخرج الأمريكي بينيت ميللر عن فيلمه "فوكس كاتشر".

كما فاز بجائزة الكاميرا الذهبية، الفيلم الفرنسي "بارتي كيرل" أو حفل نسائي، واشترك في إخراجه ثلاثة مخرجين، هم ماري وكلير وصموئيل تايس.

وقدمت هذه الجائزة الممثلة الفرنسية "نيكول غارسيا"، ورئيس المهرجان جيل جاكوب، وأعلن خلالها بأنه سلم راية المهرجان لشخص آخر، وخرج مودعا المهرجان باكيا، وسط تصفيق حار استمر لدقائق تقديرا لما قدمه من خدمات للمدينة وللمهرجان.

وذهبت جائزة التمثيل الرجالي إلى الممثل البريطاني توموتي سبال، عن دوره في فيلم "السيد تيرنير" للمخرج البريطاني مايك لي، فيما ذهبت جائزة أفضل دور نسائي إلى الممثلة الأميركية جوليان مور، عن دورها في فيلم "البحث عن النجوم" للمخرج دافيد كرونينبيرغ.

كما عرضت مشاهد جميلة لأفلام صوفيا لورين، ضيفة المهرجان وقدمت بالمناسبة تحيتها إلى صناع السينما وللممثل الإيطالي مارسيلو ماسترياني.

وقدمت الجائزة الكبرى والتي فاز بها الفيلم الإيطالي "المذهلة" للمخرجة الإيطالية اليجا روركفر، وتميزت دورة مهرجان كان لهذا العام بعودة الأفلام الكبيرة التي حملت تواقيع كبار مخرجي السينما في العالم.