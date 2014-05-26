زينة تعاني أزمة شرف في ظهورها الأول بـ"الوسواس"

عادت لتطل من جديد، بعد أن غابت لخمس سنوات كاملة عن شاشة التلفزيون، حيث ظهرت زينة لأول مرة من خلال البرومو الخاص بمسلسلها الجديد "الوسواس"، والذي تشارك تيم حسن بطولته، على أن يتولى المهمة الإخراجية حسني صالح.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل البرومو الأول للعمل، والذي ظهرت من خلاله زينة في دور "صباح"، تلك الفتاة التي تنتمي لإحدى القرى، وتحاصرها الأزمات مع أهل قريتها الذين يتهمونها في شرفها.

وتتزوج "صباح" التي تعاني هي وأسرتها في أحداث المسلسل، عنوة من "همام" الذي يقوم بدوره تيم حسن، وظهرت من خلال الإعلان المطول وهي تلقي بالعديد من الجمل الحوارية التي تشكو فيها حالها.

كما ظهرت في بعض المشاهد منفردة من أجل التعريف بمأساتها في أحداث المسلسل، بداية بذبح عائلتها، وكذلك من اعتبرته والدها ولكنه لم يصن عرضها، وكان الحزن والبكاء مسيطرين عليها في معظم لقطات ظهورها.

ويعد هذا الظهور الفني هو الأول للفنانة زينة عقب أزمتها مع أحمد عز، بعدما عادت من الولايات المتحدة الأميركية بتوأم نسبته إليه، إلا أن عز رفض الاعتراف به، وهو الأمر الذي يتداوله القضاء في الوقت الحالي، من أجل إصدار حكم بشأنه.

وعقب عرض البرومو رأى البعض أن ظهور زينة من خلاله يتناسب مع حالة الأزمة التي تعيشها في الوقت الحالي، إلا أن المخرج حسني صالح في اتصال مع "العربية.نت" رفض التعليق على الأمر، وقرر ألا يتحدث فيه، لينتظر الجمهور حتى بداية شهر رمضان المقبل، من أجل رؤية زينة، التي فضلت في الفترة الماضية أن تقاطع وسائل الإعلام (باستثناء مداخلة حول عيد الأم)، حتى إنها غابت عن افتتاح المسلسل الذي تلعب بطولته، وربما لن تظهر زينة من أجل الحديث مع وسائل الإعلام، إلا عقب انتهاء أزمتها مع أحمد عز.