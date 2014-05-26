وفاة الفنانة فايزة كمال بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل الفنانة فايزة كمال بعد صراع مع المرض بمستشفى الجولف بمصر الجديدة، وأكد زوجها المخرج المسرحي مراد منير أن تشييع جثمان الراحلة ومراسم الجنازة ستكون اليوم الاثنين من مسجد مصطفى محمود عقب صلاة العصر.

وتوفيت الفنانة الراحلة فايزة كمال عن عمر يقترب من الـ52 عاماً، وهي من مواليد شهر سبتمبر عام 1962 بدولة الكويت، وحاصلة على بكالوريوس فنون مسرحية ومتزوجة من المخرج مراد منير، وعاشت في الكويت مدة 22 عاماً، وقدمت عدداً من الأعمال التلفزيونية المهمة، منها "رأفت الهجان" و"المال والبنون" و"أحلام مشروعة" و"الإمام الشافعي" و"الإمام الغزالي"، ومن أعمالها المسرحية مسرحية "الملك هو الملك" ومسرحية "سي على وتابعه قفة"، كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، منها: "الطائرة المفقودة" و"قسمة ونصيب" و"الطقم المذهب" و"ضحية حب".