الرومانسية.. سلاح جورج كلوني لغزو قلب خطيبته

التقطت عدسات المصورين الفنان العالمي جورج كلوني أثناء عشاء رومانسي على ضوء الشموع بصحبة خطيبته المحامية - لبنانية الأصل - أمل علم الدين في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة فينيسيا، تلك المدينة الإيطالية المليئة بالرومانسية والتي عادة ما تستضيف العشاق.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس، فقد تناول العاشقان العشاء في ذلك المطعم الشهير الذي يرتاده نجوم هوليوود.

هذا وتتردد الأنباء التي تفيد بأن الخطيبين سوف يتمّمان زواجهما خلال شهر سبتمبر، أي بعد مرور عام كامل على علاقتهما. كما تتردد الأنباء أيضاً حول نيتهما الزواج في قلعة "هايكلير"، وهي إحدى القلاع التاريخية البريطانية ولكنها تحولت في الآونة الأخيرة إلى موقع لتصوير الأفلام والمسلسلات. وقد أبدت أمل علم الدين انبهاراً شديداً بالقلعة عندما زارتها مؤخراً بصحبة كلوني.

وتبدو قلعة "هايكلير" مناسبة جداً لهذه المناسبة، فهي تقع على بعد 50 كيلومتراً فقط من مطار هيثرو بلندن. وبالرغم من أن معظم أقارب أمل علم الدين يعيشون في دبي ولبنان، إلا أن والدتها تعيش في لندن. ومن المعروف أن أمل كانت تعيش في صغرها في لندن وتخرجت في جامعة أوكسفورد. كما أنها تعمل في لندن ولديها العديد من الأصدقاء هناك.

يُذكر أن والدتها، باريا، تعيش في لندن منذ ثمانينات القرن الماضي، وهي تعمل رئيسة تحرير لصحيفة عربية تصدر من هناك.

أما بالنسبة لوالدها، رمزي، فقد عاد للبنان في بداية التسعينات، إلا أنه يسافر لزيارة لندن كثيراً.