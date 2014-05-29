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لكمة بوجه براد بيت خلال افتتاح فيلم حبيبته أنجلينا

المصدر: هوليوود – رويترز
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مفاجأة لم تكن سارة على الإطلاق، انتظرت النجم الأميركي براد بيت في هوليوود، أثناء العرض الأول لفيلم حبيبته أنجلينا جولي.

وفي تفاصيل اللكمة غير المنتظرة التي صفعت وجه بيت، فقد أعلنت الشرطة الأميركية أن رجلاً قفز فوق السياج ولكم الممثل الأميركي الفائز بجائزة جولدن جلوب، في وجهه بينما كان يوقع للمعجبين في العرض الأول لفيلم "ماليفسنت" في مسرح الكابتن في هوليوود بكاليفورنيا.

براد بيت وإنجلينا جولي براد بيت وإنجلينا جولي

إلا أن النجم لم يُصب بأي أذى، بحسب ما أكد السارجنت ليونارد كالديرون من شرطة لوس أنجلوس. وصرح كالديرون بأنه تم على الفور السيطرة على الرجل واعتقل بتهمة الاعتداء وقضى الليل في الحجز. وأضاف كالديرون أن "الضباط الذين يتعاملون مع المهاجم يقولون إن الأمر يبدو متعمداً لكن هذا لم يتأكد حتى الآن". ولفت إلى أن المشتبه به لم يكن مسلحاً فيما يبدو وأن المحققين لم يستجوبوه بعد لمعرفة الدافع.

وقد شوهد بيت في ما بعد إلى جانب جولي على خشبة المسرح لالتقاط الصور من قبل الصحافة والمعجبين، ولم تبدو عليه أي آثار للاعتداء.

براد بيت وإنجلينا جولي براد بيت وإنجلينا جولي

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