محمد عبده وريكي مارتن في مهرجان موازين الغنائي

تنطلق الليلة فعاليات مهرجان موازين الغنائي الدولي، بحفل ضخم للنجم العالمي جاستين تمبرليك، فيما تفتتح السهرات العربية بحفل مشترك للثلاثي محمد عساف ومراد بوريقي ونصيف زيتون.

وقال محمود المسفر، مدير البرمجة العربية بالمهرجان: "إن الاستعانة بنجوم برامج المسابقات الغنائية يأتي من منطلق نجاح هذه الأصوات في فرض جماهيرية واسعة لها في مختلف أنحاء الوطن العربي، كما أن المهرجان يلعب دورا آخر في منح الأصوات الشابة فرصة الانطلاق والظهور على الساحة".

وتنقل القنوات المغربية جميع حفلات مهرجان موازين مباشرا ابتداء من الساعة التاسعة بتوقيت غرينيتش.

وعلى مدار أكثر من أسبوع، سيكون جمهور المهرجان على موعد مع مغنيين عالميين، أمثال ريكي مارتن، والأميركية إليشيا كيز، ومواطنها جيسون ديرولو، والنجم روبيرت بلانت، والمغني ني يو.

وفي صنف الأغنية العربية، سيكون عشاق الطرب العربي الأصيل على موعد مع فنان العرب محمد عبده ونوال الكويتية والفنان العراقي كاظم الساهر واللبناني وائل جسار ونانسي عجرم وكارول سماحة.

وسيتم خلال هذه الدورة تنظيم أكثر من 35 سهرة، نصفها مخصص للفنانين المغاربة، من بينهم الفنانة لطيفة رأفت وسلمى رشيد وجمال الدين زرهوني ومحمد باجدوب وماجدة اليحياوي ورشيدة طلال وسعيدة شرف.