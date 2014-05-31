تعرّف على هوية "صافع" براد بيت و"مقبّل" ويل سميث!

بعد الصفعة التي تلقاه الممثل الأميركي براد بيت أثناء حضوره برفقة حبيبته أنجيلينا جولي لعرض فيلها (نيليفسنت)، أصدرت شرطة لوس أنجلوس الخميس أمر تقييد ضد المعتدي فيتالي سيديوك، وتبين أنه يعمل مراسل تلفزيوني لصالح قناة أوكرانية. وحكم على المراسل الأوكراني بثلاث سنوات من المراقبة الجبرية و20 يوماً من الأعمال ذات المصلحة العامة، بحسب ما كشفت مصادر قضائية.

وفرضت المحكمة العليا في لوس أنجليس على فيتالي سيديوك البالغ من العمر 25 عاما أيضا علاجاً نفسياً، ومنعته من الاقتراب من براد بيت وأنجلينا جولي في محيط يقل عن 500 متر.

كما عليه أن يمتثل لحدود معينة خلال كل الفعاليات التي يشارك فيها مشاهير والابتعاد عن المجمع الذي يضم مسرح "دولبي ثياتر" حيث ينظم كل سنة حفل توزيع جوائز "أوسكار".

أتي هذا الحكم بعد أن طلب بيت (50 عاماً) أمراً طارئاً للحماية من الأوكراني بعدما قفز الأخير فوق حاجز كان يفصل بين بيت والمعجبين الذين تجمعوا للحصول على توقيعات بخط يده أثناء الحفل وصفعه على وجهه. وقد بقي المراسل الأوكراني، قيد الحبس لدى الشرطة يوم الخميس لحين دفع كفالة قدرها 20 ألف دولار.

ذو سوابق عديدة

ويبدو أن لسيديوك سوابق عديدة في هذا المجال، إذ سبق له أن احتضن الممثل ليوناردو دي كابريو عند الفخذين أثناء مهرجان سينمائي في سانتا باربرا.

كما اقتحم المسرح أثناء إلقاء المغنية أديل كلمة عقب فوزها بجائزة جرامي. وتلقى سيديوك صفعة من الممثل "ويل سميث" عندما قام بتقبيله أثناء حفل العرض الأول لأحد أفلامه في موسكو.